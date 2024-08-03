РФ атаковала с дрона 12-летнего ребенка на Херсонщине: в ОВА шокировали подробностями

В Антоновке под вражеский удар попали трое мужчин и медики, которые приехали на помощь, рассказал Александр Прокудин.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-s-drona-12-letnego-rebenka-na-hersonshchine-v-ova-shokirovali-podrobnostyami-10585559.html Ссылка скопирована

Россия атаковала с беспилотника ребенка и медиков в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вечером субботы, 3 августа, российские оккупанты атаковали с беспилотника ребенка в Белозерке Херсонской области. В результате атаки 12-летний мальчик получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Белозерке оккупанты сбросили боеприпас с БПЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Также, по словам Прокудина, под вражеский удар попали трое мужчин в возрасте 28, 39 и 41 лет в Антоновке. Все они получили взрывные травмы и многочисленные ранения.

видео дня

"Когда на место происшествия прибыли медики оккупанты вновь нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала", - добавил глава ОВА.

Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".

Также в пятницу, 2 августа, в Одессе прогремели два взрыва. Перед этим в Одесской области и в ряде других областей на юге, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал Главред, 3 августа, в Сумах прогремело по меньшей мере три взрыва. После взрывов в городе виднелся дым.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред