РФ атаковала с дрона 12-летнего ребенка на Херсонщине: в ОВА шокировали подробностями

Вечером субботы, 3 августа, российские оккупанты атаковали с беспилотника ребенка в Белозерке Херсонской области. В результате атаки 12-летний мальчик получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В Белозерке оккупанты сбросили боеприпас с БПЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", - рассказал он.
Также, по словам Прокудина, под вражеский удар попали трое мужчин в возрасте 28, 39 и 41 лет в Антоновке. Все они получили взрывные травмы и многочисленные ранения.
"Когда на место происшествия прибыли медики оккупанты вновь нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала", - добавил глава ОВА.
Кто такой Александр Прокудин?
Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".
Также в пятницу, 2 августа, в Одессе прогремели два взрыва. Перед этим в Одесской области и в ряде других областей на юге, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
Как сообщал Главред, 3 августа, в Сумах прогремело по меньшей мере три взрыва. После взрывов в городе виднелся дым.
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