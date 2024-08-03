В Сумах прогремела серия мощных взрывов: над городом виднеется дым

В субботу, 3 августа, в Сумах прогремело по меньшей мере три взрыва. Над городом виднеется дым. Об этом сообщил глава Сумской МВА Алексей Дрозденко и местные мониторинговые каналы.
По данным мониторинговых каналов, около 16:00 в направлении Сум двигалась ракета.
"Будьте в укрытиях, летела низко", - говорится в сообщении.
Первый взрыв прогремел еще до объявления воздушной тревоги в регионе. В это время над городом был виден дым. Повторные взрывы в городе прогремели около 16:21.
"Единственный дым, который видели сумчане, - следствие возгорания резины в одном из районов города. ГСЧС работают", - впоследствии пояснил глава Сумской МВА Алексей Дрозденко.
Кроме этого, в пригороде Сум зафиксировали российский разведывательный беспилотник. По вражеской цели работала ПВО.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Взрывы в Украине - последние новости
Напомним, войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".
Предыдущий массированный удар РФ осуществила в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг тогда выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. В общем воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов. Удар беспилотниками уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.
Также вечером 1 августа российские оккупанты выпустили по Украине баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кропивницком и Николаеве.
Как сообщал Главред, в Одессе днем в пятницу, 2 августа, прогремели два взрыва. Перед этим в Одесской области и в ряде других областей на юге, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
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