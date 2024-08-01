Россия вечером выпустила ракеты по Украине: взрывы прогремели в двух городах

В четверг вечером, 1 августа, российские оккупанты выпустили по Украине баллистические ракеты. Накануне в некоторых областях, в том числе в Киеве, объявили масштабную тревогу, после чего появились сообщения о пусках врагом скоростных целей.
Тревога вечером была объявлена в ряде на Севере, в Центре и на Юге. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Затем мониторинговые каналы узнали о пролете нескольких ракет в направлении двух областей. Взрывы раздались, согласно сообщениям СМИ, в Кропивницком. Также сегодня вечером было "громко" в Николаеве.
Паблик "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков писал о пусках ракет с мыса Фиолент, что в оккупированном Крыму.
Взрывы в Украине - последние новости
Как писал Главред, войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".
Предыдущий массированный удар РФ осуществила в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг тогда выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов. Удар беспилотниками уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.
В ту ночь РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.
К слову, Россия летом возобновила удары по украинским аэродромам на фоне приближающих поставок новых истребителей, в том числе по аэродрому в Староконстантинове, где базируется седьмая бригада тактической авиации.
Сама же страна-агрессор тоже готовится к дальнобойным ударам украинской авиацией. В конце мая аналитики заметили, что россияне начали прикрывать свои самолеты от ударов БПЛА и ракет специальными ангарами.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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