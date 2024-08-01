УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: взрывы прогремели в двух городах

Яна Ставская
1 августа 2024, 21:37
1228
По утверждению мониторинговых каналов, Россия осуществила пуски с мыса Фиолент.
Воздушная тревога, ракетный удар
Воздушная тревога 1 августа и взрывы - все подробности / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/alarmukraine

В четверг вечером, 1 августа, российские оккупанты выпустили по Украине баллистические ракеты. Накануне в некоторых областях, в том числе в Киеве, объявили масштабную тревогу, после чего появились сообщения о пусках врагом скоростных целей.

Тревога вечером была объявлена в ряде на Севере, в Центре и на Юге. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

видео дня

Затем мониторинговые каналы узнали о пролете нескольких ракет в направлении двух областей. Взрывы раздались, согласно сообщениям СМИ, в Кропивницком. Также сегодня вечером было "громко" в Николаеве.

Паблик "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков писал о пусках ракет с мыса Фиолент, что в оккупированном Крыму.

Взрывы в Украине - последние новости

Как писал Главред, войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".

Предыдущий массированный удар РФ осуществила в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг тогда выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов. Удар беспилотниками уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.

В ту ночь РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

К слову, Россия летом возобновила удары по украинским аэродромам на фоне приближающих поставок новых истребителей, в том числе по аэродрому в Староконстантинове, где базируется седьмая бригада тактической авиации.

Сама же страна-агрессор тоже готовится к дальнобойным ударам украинской авиацией. В конце мая аналитики заметили, что россияне начали прикрывать свои самолеты от ударов БПЛА и ракет специальными ангарами.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Николаева Воздушные Силы Кропивницкий новости Крыма взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Следующий Саммит мира должен поставить точку в войне: громкое заявление Ермака

Следующий Саммит мира должен поставить точку в войне: громкое заявление Ермака

22:23 Политика
Россия вечером выпустила ракеты по Украине: взрывы прогремели в двух городах

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: взрывы прогремели в двух городах

21:37 Украина
Возможны массированные обстрелы: жителей одной из областей предупредили об опасности 2 августа

Возможны массированные обстрелы: жителей одной из областей предупредили об опасности 2 августа

21:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне в истерике готовятся охотиться на F-16: обнаружено первый комплекс 2051

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце лета 1830

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце лета

Будут лить грозовые дожди: в Украину идет сильное похолодание 1398

Будут лить грозовые дожди: в Украину идет сильное похолодание

Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета 1371

Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета

Последние новости

22:44

Россия применила во время атаки на Киев "звездный удар": что это такое

22:37

"Зима будет сложной": эксперт сказал, каких "сюрпризов" ждать со светом осенью и зимой

22:23

Следующий Саммит мира должен поставить точку в войне: громкое заявление Ермака

22:22

Редкое событие: Лилия Подкопаева показалась со своим мужем

21:37

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: взрывы прогремели в двух городах

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
21:36

Возможны массированные обстрелы: жителей одной из областей предупредили об опасности 2 августаВидео

21:22

"Не очень комфортная история": Александр Пономарев разоблачил свое мнение о каминг-ауте дочери

21:17

У Зеленского предупредили о тревожном прогнозе в войне РФ против Украины

20:57

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине

Реклама
20:27

В Омске разразился масштабный пожар на нефтезаводе: что известноВидео

20:09

Удар по Су-35 Путина: в Британии сделали громкое заявление насчет F-16 в Украине

19:32

В Украине могут упростить мобилизацию без участия ТЦК: Генштаб раскрыл идею

19:21

Будут лить грозовые дожди: в Украину идет сильное похолодание

19:05

Кроме Мали и Сирии: в ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ

19:04

Как F-16 повлияют на зону боевых действиймнение

19:03

"Переказувати гроші" или "переводити гроші" - как правильно: какую ошибку мы часто делаемВидео

18:12

Скандал вокруг восстановления "Охматдета": подрядчиком выбрали фирму с вдвое большими ценами

18:10

Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризисВидео

18:05

У Путина идею участия России в саммите мира назвали "бессмысленной"

18:05

Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление

Реклама
17:32

Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета

17:10

Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги

17:00

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

16:50

Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

16:40

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:35

Группа TAS инвестирует миллионы в модернизацию производства и инновации новости компании

16:14

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:08

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

16:08

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:05

Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаковВидео

15:50

Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августеВидео

15:42

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

14:29

Два отличия сможет найти только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

Реклама
13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять