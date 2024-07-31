"Шахед" так не падает": РФ могла бить по Украине новыми дронами – эксперт

Атака РФ могла быть комбинированной, о чем свидетельствует сразу несколько фактов, говорит Сергей Бескрестнов.

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РФ могла ударить дронами Гербера / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, defence-ua.com

Есть вероятность того, что в ночь на среду, 31 июля, российские оккупанты атаковали территорию Украины не дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Россияне могли использовать для удара новые дешевые многофункциональные беспилотники "Гербера", заявил военный эксперт по связи, радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов на псевдо "Флеш".

По словам эксперта, российская могла быть комбинированной, о чем свидетельствует сразу несколько фактов.

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"Поэтому их летело так много и результат уничтожения 100%. Цель была истощить нашу ПВО", - подчеркнул Сергей "Флеш".

Комментируя видео Воздушных сил, на котором зафиксировано поражение дрона, он указал, что БПЛА Shahed при подбитии так не горят и медленно не падают.

"Шахед так не горит и так медленно не падает. Такого видео падения Шахеда в штопоре никто не видел. Легкая Гербера из фанеры и пенопласта считаю именно так и горит и падает", - добавил Бескрестнов.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Смотрите видео - ВСУ сбили российский дрон:

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Напомним, в ночь на 31 июля российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Украину, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Под основным ударом была Киевская область.

Как заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, эта атака была одной из самых массированных. По словам Олещука, из 89 ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

Как сообщалось, 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".

Утром 31 июля в Киевской городской военной администрации сообщили, что Киев атаковали десятки дронов.

/ Инфографика: Главред

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