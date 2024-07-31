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Массированная атака дронов на Киев: силы ПВО сбили 89 "Шахедов"

Анна Ярославская
31 июля 2024, 10:22
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Такое же количество дронов российские оккупанты применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.
Атака дронов
Ночью силы ПВО отбили массированную атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, ГосЧС

В ночь на 31 июля российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Украину, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Под основным ударом была Киевская область.

Как заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, эта атака была одной из самых массированных.

"Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как и тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", - написал он в Telegram.

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По словам Олещука, из 89 ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 89 ударных дронов.
Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 89 ударных дронов. / Фото: t.me/ComAFUA

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил.

"Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину", - добавил командующий ВС ВСУ.

Атака дронов 31 июля 2024

Вечером 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".

Утром 31 июля в Киевской городской военной администрации сообщили, что Киев атаковали десятки дронов.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими БПЛА в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных дронов", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

По данным ГосЧС, в Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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