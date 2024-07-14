Россия ночью снова пускала по Украине ракеты и дроны: все подробности

В одной из областей ночью гремели взрывы. Все подробности узнавайте на Главреде.

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В Украине в ночь на 14 июля прогремели мощные взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Оккупанты в ночь на 14 июля снова атаковали Украину ракетами и дронами. В ВСУ отчитываются о шести уничтоженных воздушных целях противника.

Согласно сообщению Воздушных сил, в воскресенье ночью Силы обороны перехватили средствами ПВО две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69.

Кроме того, Россия также пыталась разведать ситуацию с воздуха с помощью БПЛА - уничтожены три "Орлан-10" и один российский "ZALA".

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Речь идет о работе ПВО в Восточном регионе.

Удар по Украине 14 июля - где взрывы

Мониторинговые каналы писали о взрывах в Днепропетровской области, связанных с работой ПВО.

В целом, этой ночью Россия не поднимала в небо стратегическую авиацию. Также аналитики не фиксировали активность ракетоносителей Черноморского флота.

Ракетная атака РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на пятницу, 12 июля, Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

В общем, той ночью ПВО сбила 5 вражеских крылатых ракет в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях и 11 беспилотников в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

По наблюдениям западных аналитиков, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.

Военный эксперт Владислав Селезнев же считает, что Россия ударами по скоплениям людей будет пытаться принудить Украину к миру на своих условиях, применяя так называемую тактику шока и трепета.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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