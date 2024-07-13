"Должен быть разрушен": в ГУР спрогнозировали удары по Крымскому мосту

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию вокруг вероятности уничтожения Крымского моста, построенного российскими оккупантами.
Отвечая на вопрос о возможности уничтожения Крымского моста в 2024 году, он посоветовал обратиться по этому поводу в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Такое заявление начальник ГУР сделал в интервью изданию NV.
"Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше", - подчеркнул он.видео дня
Вместе с тем собеседник уточнил, что на сегодня Крымский мост уже не играет ведущей роли, однако он остается частью скелета империи страны-агрессора РФ.
Он также уверен, что уничтожение Крымского моста будет гораздо важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники, ведь у врага тысячи единиц техники, а такой мост – только один.
Буданов добавил, что ГУР делает свою запланированную работу по вопросу уничтожения Крымского моста.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Удары ВСУ по Крымскому мосту - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Крымский мост - болевая точка диктатора Путина на временно оккупированном полуострове.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ.
К тому же, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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