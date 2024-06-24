Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

Российские операторы ПВО деморализованы из-за успешной работы украинских защитников, говорит Коваленко.

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Взрывы в Крыму / коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook Александр Коваленко

На пляже в оккупированном Крыму, где вечером 23 июня прогремел ряд взрывов, были найдены не остатки ракет ATACMS или Storm Shadow SCALP-G, а элементы зенитно-управляемой ракеты, которую используют российские войска. Поэтому вполне возможно, что это был выстрел в никуда ракеты, которая самоуничтожилась и упала на головы россиян, которые там отдыхали. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Я не удивлен тому случаю, который произошел на одном из пляжей во временно оккупированном Крыму. Особенно, учитывая то, что на этом пляже было найдено, есть доказательное фото, остатки не ATACMS или Storm Shadow SCALP-G. Были найдены элементы зенитно-управляемой ракеты, которую используют российские войска. Поэтому вполне возможно, что это был выстрел в никуда ракеты, которая самоуничтожилась и упала на головы россиян, которые там отдыхали", - отметил Коваленко.

Он отметил, что российские операторы ПВО деморализованы из-за успешной работы украинских защитников и поэтому часто допускают ошибки в своей работе.

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"Кроме того, уничтожаются и очень важные узлы радиотехнического назначения, комплексы РЛС. И это уменьшает эффективность российской ПВО и увеличивает уровень морально-психологического истощения. Иногда они реагируют на угрозы, которые не являются для них враждебными. Недавно был уничтожен российской ПВО их вертолет К-29. С чем это связано - с тем, что не работала система свой-чужой или с тем, что это нервное возбуждение операторов, или ошибки - они будут только увеличиваться в своем количестве", - подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ряде районов Крыма днем, 23 июня, прогремели взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки.

В результате действий ПВО российских оккупантов в захваченном Крыму погибли люди, которые отдыхали на пляже в Севастополе, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Так оккупанты пытаются сдержать украинские удары.

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