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Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

Алексей Тесля
24 июня 2024, 10:59
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РФ специально размещает свои военные объекты в людных местах, пояснил Сергей Братчук.
Панцирь
В результате удара комплекса ПВО Панцирь в Севастополе погибли люди / Коллаж: Главред, Фото: @crimeanwindnews, пресс-служба ЗВО

В результате действий ПВО российских оккупантов в захваченном Крыму погибли люди, которые отдыхали на пляже в Севастополе, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"В пресс-релизе министерства обороны России, они признали, что делали все, чтобы эти обломки, или эта ракета упала именно на гражданских людей. Россияне отметили, что усилиями РЭБ они отвели ракету от военного объекта", – подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Спикер УДА пояснил, что РФ специально размещает свои военные объекты в людных местах, а ракета летела именно на военный объект, который является законной целью для украинских сил.

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"Более того, враг сам себе противоречит, ведь впоследствии указали, что работали по цели ПВО "Панцирь", и интересно, что баллистику этот комплекс сбивать не может. То есть, это – ложь", говорит он.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

Представитель Сил обороны указал на то, что пляж, о котором идет речь в Севастополе, расположен менее чем в километре от пункта управления воинской части российских оккупантов.

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/ @crimeanwindnews

РФ использует людей как живой щит

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

При этом военные пропагандисты РФ активно критиковали министерство обороны России и оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения".

В обзоре отмечается, что российские власти безответственно поощряют российский туризм в оккупированный Крым в военное время, а российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой плацдарм.

Аналитики ISW также предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - подчеркивают в ISW.

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/ @crimeanwindnews

Удары по целям РФ в Крыму

Как сообщалось ранее, оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.

При этом пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше. Естественно, имеются в виду прилеты по другим военным объектам российской армии в Крыму, а не по скоплению мирных жителей.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Напомним, в Крыму раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе. Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. Некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.

Стоит отметить, что украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты захватчиков. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

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/ Инфографика Главреда

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