Впервые раскрыты последствия ударов ВСУ по оккупантам в Крыму за два месяца

Российские оккупанты потеряли около 15 систем ПВО в течение мая и июня.

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ВСУ атаковали россиян в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Стратком ВСУ опубликовал общие потери российских оккупантов в результате ударов по военным объектам оккупантов в Крыму за последние два месяца.

Отмечается, что данные касаются потерь России в системах противовоздушной обороны.

За май и июнь Россия потеряла в Крыму всего около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

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Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления, указывают в Страткоме.

Потери РФ в ПВО в Крыму / Инфографика Страткома

Взрывы в Крыму - последние новости

10 июня в Крыму снова прогремела серия взрывов. По данным Генштаба, был поражен ракетный дивизион С-400 в Джанкое. Охота на системы ПВО продолжается, по меньшей мере, с мая. С этого момента Вооруженные силы неоднократно атаковали позиции С-300/С-400 ракетами.

Параллельно идет работа по уничтожению российского флота. По словам эксперта Александра Коваленко, отныне России приходится патрулировать море подлодками.

По мнению Института изучения войны, дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по враждебным средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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