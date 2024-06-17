В Кабмине придумали решение для того, чтобы отключение света стали короче: что известно

Кабмин планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не будут отключать от электроэнергии, чтобы более равномерно распределить лимиты.

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Кабмин хочет сократить перечень тех, кому не отключают свет - советник премьера / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинское правительство планирует всерьез сократить количество потребителей с гарантированным электроснабжением ‒ чтобы более равномерно распределять энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей. Об этом сказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко в интервью порталу "Киев 24".

По его словам, такое решение позволит расширить круг потребителей, охваченных графиками стабилизационных отключений, и уменьшить их продолжительность.

Бойко отметил, что работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением уже на завершающем этапе.

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"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы, перечень должен существенно уменьшиться. Это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии […]. Я ожидаю, что решение по этому поводу будет принято уже завтра ", – подытожил он.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В учреждении отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС. В свою очередь это увеличит продолжительность плановых отключений электроэнергии в Украине.

В июле света может не быть по 10 часов в сутки. Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Михаил Гончар заявил, что в разных регионах может быть по-разному. Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, поскольку у нас есть атомная энергетика.

Западные аналитики считают, что украинцы могут быть без света 20 часов. Страна-агрессор Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. Ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры.

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