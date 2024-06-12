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Украинцам дадут деньги на оплату ЖКХ: как компенсируют повышение тарифа на свет

Дмитрий Видоменко
12 июня 2024, 15:11
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В Украине из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги пересчитают.
субсидия
Кому из украинцев компенсируют повышение тарифа на свет? / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

В Украине из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищных субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги пересчитают. Об этом сообщили представители Минсоцполитики.

Как говорят чиновники, перерасчет Пенсионный фонд будет проводить автоматически ‒ никуда дополнительно обращаться не нужно.

"Также напоминаем, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры обязательного платежа остаются неизменными. То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу компенсирует государство", – сказали они.

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Согласно свежей статистике, сейчас в Украине около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии (а среднегодовой размер субсидии до повышения тарифа на свет составил 1490 грн). Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги (среднегодовой размер льготы на ЖКУ составил 1300 грн).

"Обращаем внимание, что для того, чтобы платежки за коммунальные услуги не стали непосильным финансовым бременем, как и раньше, можно обратиться за оформлением жилищной субсидии или льготы. Программа продолжает действовать", – отметили в Минсоцполитике.

Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

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Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, говорил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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