Много пострадавших и разрушения: РФ сбросила авиабомбы на детский садик

В результате авиаудара пострадали 5 человек, у них разные степени ранений.

https://glavred.info/ukraine/v-zdanii-razrusheniya-rf-sbrosila-aviabomby-na-detskiy-sadik-10569785.html Ссылка скопирована

РФ ударила по детскому саду в Мирнограде / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Российские оккупанты ударили бомбой по детскому саду в Мирнограде Донецкой области. Произошло это прямо накануне Международного дня защиты детей, 31 мая. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Враг сбросил на город авиабомбы УМПБ Д-30 СМ.

"Пятеро гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции", - говорится в сообщении. видео дня

В результате авиаудара пострадали трое мужчин (22, 38 и 39 лет), а также две женщины (40, 68 лет). У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаные раны.

Также были повреждены 12 многоэтажек: выбиты стекла, окна и двери. Здание самого детского сада было разрушено. На фото видно места, куда именно упали авиабомбы.

Смотрите видео об авиаударе по детскому саду в Мирнограде:

РФ ударила по детскому саду в Мирнограде / фото: скриншот

Взрывы в Украине 1 июня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред