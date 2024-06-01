Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

В ночь на 1 июня Россия массировано ударила по Украине дронами и ракетами. Уже известно об успешной работе нашего ПВО.
Россия запустила по Украине ракеты и БпЛА. Взрывы слышали в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях.
В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона занялся пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщили в ОГА.
03:48 Большое количество ракет вошло в воздушное пространство Украины.
04:31 Пуски "Кинжалов".
04:39 Крылатые ракеты во Львовской области летят восточней Львова курсом на Дрогобыч/Стрый.
04:47 Весь остаток ракет в воздушном пространстве Львовской области, пишут мониторинговые каналы. На Востоке и в Центре Украины - одинокие шахеды.
04:53 Ракеты прошли Стрый и повернули на Бурштын. Опять угроза для ТЭС и жителей города.
05:04 По ракетам чисто. Остались одинокие шахеды на востоке и в центре.
Ракетный удар по Харькову 31 мая
Ка сообщал Главред, минувшей ночью российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.
На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.
Утром стало известно, что число пострадавших из-за российского обстрела Харькова возросло до 23-х. Погибли три человека.
Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.
Позже в Харьковской ОВА сообщили, что число жертв российского удара по городу возросло до четырех.
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