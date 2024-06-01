Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

ПВО отработало уже по нескольких целях врага.

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Ракетный удар по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В ночь на 1 июня Россия массировано ударила по Украине дронами и ракетами. Уже известно об успешной работе нашего ПВО.

Россия запустила по Украине ракеты и БпЛА. Взрывы слышали в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях.

В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона занялся пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщили в ОГА.

видео дня

03:48 Большое количество ракет вошло в воздушное пространство Украины.

04:31 Пуски "Кинжалов".

04:39 Крылатые ракеты во Львовской области летят восточней Львова курсом на Дрогобыч/Стрый.

ракета кинджал кинжал инфографика / Инфографика: Главред

04:47 Весь остаток ракет в воздушном пространстве Львовской области, пишут мониторинговые каналы. На Востоке и в Центре Украины - одинокие шахеды.

04:53 Ракеты прошли Стрый и повернули на Бурштын. Опять угроза для ТЭС и жителей города.

05:04 По ракетам чисто. Остались одинокие шахеды на востоке и в центре.

Ракетный удар по Харькову 31 мая

Ка сообщал Главред, минувшей ночью российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.

На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.

Утром стало известно, что число пострадавших из-за российского обстрела Харькова возросло до 23-х. Погибли три человека.

Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что число жертв российского удара по городу возросло до четырех.

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