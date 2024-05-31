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Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2024, 00:48обновлено 31 мая, 01:29
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В результате удара в доме есть обвал, начался серьезный пожар.
спасатели, Харьковская область
РФ ударила по многоквартирному дому в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сначала стало известно о повреждении гражданской инфраструктуры. Впоследствии были повторные взрывы и уже сообщалось об ударе по жилому дому.

На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Мэр Харькова Игорь Терехов впоследствии шокировал новостью о том, что по тому же месту произошел повторный удар - в район плотной жилой застройки.

Синегубов отметил, что по состоянию на 00:35 31 мая уже известно о минимум одном пострадавшем, его госпитализировали.

00:46 Количество пострадавших возросло до восьми.

01:08 Уже 12 пострадавших, пишет Терехов.

По данным директора областного центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашта, среди пострадавших есть 12-летняя девочка. Пока о состоянии ребенка и других пострадавших ничего неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что ракета попала в крышу дома, разрушены четвертый и пятый этажи. Спасатели продолжают ликвидировать огонь и разбирать завалы.

01:22 Уже известно об одном погибшем человек.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются продолжить наступление на Харьковщине, но безуспешно. В направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск российское военное командование подтягивает резервы, чтобы сохранить темпы продвижения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Враг потерпел неудачи в тактических наступательных операциях на Харьковщине, поэтому ситуация на этом направлении сейчас стабилизирована, заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает, что на Харьковском направлении численность вражеской группировки войск составляет около 35-50 тысяч человек. Этого недостаточно для оперативного окружения Харькова или захвата города.

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