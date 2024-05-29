РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на Харьковщине

У российских оккупантов было 4 задачи, которых необходимо было им добиться, наступая на Харьковщине.

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Почему РФ пошла в наступление на Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Главред

Российские оккупанты пошли в наступление на Харьков. На этом направлении сосредоточено около 35-50 тысяч личного состава россиян. Этого недостаточно для оперативного окружения Харькова или захвата города. Об этом во время чата на Главреде заявил военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Россияне долгое время пытались захватить Авдеевку площадью почти 30 кв. км, бросив в атаку 70-80 тысяч оккупантов. В то же время площадь Харькова составляет более 300 тысяч кв. км.

У оккупантов и не было цели захватить сейчас Харьков, у них были другие задачи.

Почему РФ вновь пошла на Харьков

1. Своим наступлением РФ хотела приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского огня. Это дало бы врагу возможность держать жилые кварталы города под огневым контролем.

2. Массовая внутренняя миграция - это вторая причина наступления врага. Общая численность населения Харькова составляет более 1,5 миллиона человек с учетом переселенцев из зоны боевых действий.

"Соответственно, в случае приближения зоны боевых действий или критической для Сил обороны Украины ситуации, когда оккупанты выйдут на расстояние артиллерийского огня, вся эта масса гражданского населения будет вынуждена покинуть места постоянного проживания. А это означает панику, хаос, недоверие к действиям центрального правительства и местных властей, дополнительную нагрузку на центральные и местные бюджеты, а также фактический паралич украинской логистической составляющей. Укрзализныця и автомобильные дороги будут выполнять функцию эвакуационных путей, а не удовлетворять потребности Сил обороны Украины в передислокации личного состава, военного снаряжения и техники в зону боевых действий", - объясняет Снегирев.

Смотрите видео чата на Главреде с Дмитрием Снегиревым:

3. Попытки растянуть силы ВСУ. Оккупанты хотят помешать Украине задействовать оперативные резервы на основных направлениях наступления в Донецкой области: Бахмутском, Покровском и Угледарском.

"Оккупанты пытаются использовать окно возможностей до начала июня, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому им крайне необходимо оттянуть с того направления оперативные резервы", - добавил Снегирев.

Он убежден, что именно с этим связано активизация врага на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.

4. Главная задача РФ - давление на военно-политическое руководство Украины. Кремль угрожает расширить зону боевых действий, если до июня Киев не согласится на "мирные переговоры" на условиях РФ.

"Россияне попытались создать для нас "вилку", когда ни одно из возможных решений не удовлетворит украинскую сторону. То есть если во время российского наступления на Харьков Генштаб ВСУ не перебрасывает оперативные резервы, подтянутся дополнительные подразделения российских войск и усилится давление на этом направлении. Если Генштаб ВСУ отреагирует и перебросит оперативные резервы, оккупанты с помощью разведки получат данные о передислокации наших войск с определённого направления и, соответственно, на том направлении усилят наступление. В этом и опасность этих сценариев, но они просчитаны", - говорит эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска смогли успешно продвинуться на северо-восток от Липцов и на север от Харькова.

Известно и то, что российские оккупанты пытались продвигаться на Харьковщине, но им не удалось достичь желаемого успеха. Украинские военные сбили наступательную инициативу врага.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области российские захватчики понесли в восемь раз больше потерь среди личного состава, чем украинская армия.

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