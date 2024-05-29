ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и отбили ряд позиций - ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска смогли успешно продвинуться на северо-восток от Липцов и на север от Харькова.

https://glavred.info/ukraine/vsu-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-harkovshchine-i-otbili-ryad-poziciy-isw-10568747.html Ссылка скопирована

ВСУ успешно продвинулись на севере Харьковской области / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Геолокационные кадры от 28 мая показывают, что ВСУ восстановили позиции вдоль полосы к юго-востоку от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцов и к северу от Харькова)", - отмечают аналитики.

Кроме того, по данным украинских и российских источников, враг осуществляет наступательные операции в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск.

видео дня

По данным "российских военкоров" российские оккупанты якобы смогли продвинуться на 200 метров в направлении Липцов и вытеснить украинских военных с позиций вблизи стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, однако в ISW нет визуальных подтверждений относительно действий россиян в этих районах.

Инфографика: understandingwar.org

По данным Генерального штаба ВСУ продолжаются активные боевые действия западнее Волчанска, вблизи населенного пункта Старицы и к северо-востоку от города возле Тихого.

В то же время российские войска наносят мощные удары по Волчанску с применением термобарических артиллерийских систем ТОС-2, сообщил представитель группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин.

В ISW добавляют, что россияне наносят постоянные удары по инфраструктуре Волчанска планирующими авиабомбами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты не достигли своих целей, поставленных в начале активных боевых действий на севере Харьковщины. Пограничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что самой большой проблемой для Сил обороны Украины является активное применение российскими оккупантами корректируемых авиационных бомб на поле боя.

Российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты "полностью завязли" в уличных боях, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред