ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и отбили ряд позиций - ISW

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Кроме того, по данным украинских и российских источников, враг осуществляет наступательные операции в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск.

По данным "российских военкоров" российские оккупанты якобы смогли продвинуться на 200 метров в направлении Липцов и вытеснить украинских военных с позиций вблизи стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, однако в ISW нет визуальных подтверждений относительно действий россиян в этих районах.

По данным Генерального штаба ВСУ продолжаются активные боевые действия западнее Волчанска, вблизи населенного пункта Старицы и к северо-востоку от города возле Тихого.

В то же время российские войска наносят мощные удары по Волчанску с применением термобарических артиллерийских систем ТОС-2, сообщил представитель группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин.

В ISW добавляют, что россияне наносят постоянные удары по инфраструктуре Волчанска планирующими авиабомбами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.