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"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

Юрий Берендий
23 мая 2024, 13:39
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По данным ГУР, российские оккупанты собрали на северной границе Украины группировку войск численностью более 50 тысяч военнослужащих.
'Не наступление на Харьков': в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине
В ГУР прокомментировали бои на севере Харьковской области / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, deepstatemap

Российские оккупанты пока не достигли целей, которые были поставлены во время начала активных боевых действий на севере Харьковщины. Пограничные наступательные операции РФ пока не являются наступлением врага на Харьков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Мы не будем сейчас полностью давать наши оценки и информацию этого, потому что это поможет врагу, в частности, реагировать и скорректировать свои действия. Но можем констатировать, что то, что он планировал, не достиг даже и близко. Благодаря, прежде всего, конечно, действиям украинских Сил безопасности и обороны", - отметил Юсов.

Отвечая на вопрос о силах врага на северном направлении, представитель ГУР отметил, что в целом на северной границе РФ сконцентрировала группировку войск численностью более 50 тысяч человек.

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Относительно возможных планов по Харькову, Юсов заявил, что сейчас наблюдается пограничная операция, "и то, что это происходит - это не наступление на Харьков".

На вопрос о возможном наступлении на Сумы, он ответил, что в случае наличия причин для беспокойства об этом обязательно будет официально сообщено.

"Ситуация там хорошо известна, и планы и ресурсы врага - также", - отметил представитель ГУР.

Юсов заявил, что россиян на поле боя и в тылу действительно деморализует огромное количество уничтоженного личного состава и техники, видимые последствия взрывов, а также присутствие российских военных в украинском плену.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отметили, что российская оккупационная армия начала ограниченные наступательные действия на Харьковском направлении раньше, чем планировалось, из-за выделения помощи от США для Украины.

Наступление российских войск на Харьковщине, начавшееся 10 мая 2024 года, является лишь первой волной вражеской атаки. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, ситуация в городе Виовчаньск на Харьковщине остается сложной. Как отмечает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов контроль над позициями в городе часто переходит "из рук в руки".

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