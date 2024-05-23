Операция 'Майдан-3' и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

В ГУР отметили, что Следственный комитет РФ займется поиском доказательств, которые будут указывать на удар системой Patriot по самолету Ил-76 под Белгородом.

https://glavred.info/ukraine/operaciya-maydan-3-i-padenie-il-76-v-razvedke-raskryli-plany-rf-na-iyul-10567325.html Ссылка скопирована

Россия будет пытаться расшатать ситуацию в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Россия готовит новые информационно-психологические операции (ИПСО) с целью дискредитации Украины на июль 2024 года. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, россияне пытаются найти обломки ракет систем ПВО Patriot на оккупированных территориях для проведения дезинформационных операций. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Разведчик сообщил, что есть информация о том, что противник планирует продолжать использовать ситуацию с падением самолета Ил-76 под Белгородом для проведения информационно-психологических операций, создания давления внутри страны и дискредитации Украины за ее пределами.

"Ориентировочно на июль запланированы определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета государства агрессора где фальсифицируются какие-то доказательства, ищут какие-то доказательства. Сразу после этого инцидента россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности, ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать лепить какую-то доказательную базу. Пока что лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны", - сказал Юсов. видео дня

По его словам, российская пропаганда планирует использовать теракт в ТЦ "Крокус" в Подмосковье напрямую для дискредитации Украины в глазах мира.

"Хотя, это не выдерживает никакой критики и в этом нет никакой логики. В том числе попытаться расшатывать ситуацию внутри, вопрос пропаганды делегитимизации украинской власти. Это те направления, по которым враг будет продолжать работать", - заявил представитель ГУР.

Комментируя ход российской операции "Майдан-3" Юсов отметил, что это сложная операция, которая до сих пор продолжается. Однако, в общем враг не достиг желаемого эффекта.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Что известно о падении российского Ил-76 в Белгородской области - операция "Майдан-3"

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 января российские СМИ сообщили о падении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Отмечается, что все люди, находившиеся на борту самолета погибли.

По данным Института изучения войны, эту трагедию РФ использует для распространения недовольства в Украине и подрыва поставок западного вооружения в Украину.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины владеет списками лиц, которые Москва может задействовать для распространения российских нарративов и влияния на общественно-политическую обстановку в Украине в рамках операции "Майдан-3". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред