Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

Национальный банк изменил свою политику курсообразования, отмечает экономист Даниил Монин.

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Курс доллара в Украине на июнь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ситуация с курсом валюты в мае является достаточно стабильной. Это возможно по причине низкой инфляции, лучшего экспорта, чем прогнозировалось, и планового прихода внешней помощи, считает экономист Даниил Монин, передает 24 канал.

Он также уверен, что на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования: со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.

"Общий тренд - это небольшая девальвация", - заявил экономист. видео дня

Монин подчеркнул, что курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 - 40 грн/долл.

"Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США - это полная подконтрольность курса желанию Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году", - отметил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 мая

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,83 грн/долл., получается, что гривна ослабла на 2 копейки.

Курс доллара к гривне / фото: Минфин

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Изменения курса доллара - главные новости

Ранее сообщалось, что в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен, говорится в отчете World Economic Outlook.

В то же время, угрозы резкого роста курса доллара США относительно гривны нет, однако его колебания неизбежны, рассказал экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Напомним, в Украине банки и пункты обмена не будут принимать банкноты с признаками значительного износа или повреждения.

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