Банки и обменники отпустили курс: в какие выси "улетел" доллар

В Украине всерьез подскочил наличный курс доллара – и в банках, и в пунктах обмена. Согласно данным порталу Minfin, утром 22 мая финучреждения выставляли его курс на среднем уровне 39,6/40,1 грн (покупка/продажа) ‒ и это на 18 копеек дороже в покупке и на 4 копейки в продаже, чем 21 мая.
В целом же крупные банки покупают валюту по 39,45-39,7 грн. К примеру:
- ПриватБанк – 39,45 грн;
- Укрэксимбанк – 39,5 грн;
- ПУМБ – 39,7 грн;
- Сенс Банк – 39,7 грн;
- Креди Агриколь – 39,5 грн.
- Продают же они ее по 40,05-40,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,05 грн;
- Укрэксимбанк – 40,1 грн;
- ПУМБ – 40,2 грн;
- Сенс Банк – 40,1 грн;
- Креди Агриколь Банк – 40,1 грн.
Но нужно понимать, что вышеприведенные показатели могут отличаться от фактического курса в банках ‒ там могут выставлять дополнительную комиссию.
Подорожал доллар и в пунктах обмена малют. Утром 22 мая там курс определили в среднем на уровне 39,85/40,25 грн (покупка/продажа). То есть:
- на 25 копеек дороже в покупке, чем днем ранее;
- на 16 копеек в продаже.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Изменения курса доллара - последние новости
Ранее в отчете World Economic Outlook сообщалось, что в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен.
Угрозы резкого роста курса доллара США по отношению к гривне нет, однако его колебания неизбежны, считает экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
В Украине банки и пункты обмена не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (например, загрязнение не менее 50% купюры), сообщали в Нацбанке Украины.
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