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Банки и обменники отпустили курс: в какие выси "улетел" доллар

Дмитрий Видоменко
22 мая 2024, 10:55
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В Украине ощутимо подорожал наличный доллар – причем как в банках, так и в обменниках.
Курс доллара, обменник, доллар
Доллар подскочил в банках и обменниках: что произошло / УНИАН

В Украине всерьез подскочил наличный курс доллара – и в банках, и в пунктах обмена. Согласно данным порталу Minfin, утром 22 мая финучреждения выставляли его курс на среднем уровне 39,6/40,1 грн (покупка/продажа) ‒ и это на 18 копеек дороже в покупке и на 4 копейки в продаже, чем 21 мая.

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В целом же крупные банки покупают валюту по 39,45-39,7 грн. К примеру:

  • ПриватБанк – 39,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,5 грн;
  • ПУМБ – 39,7 грн;
  • Сенс Банк – 39,7 грн;
  • Креди Агриколь – 39,5 грн.
  • Продают же они ее по 40,05-40,2 грн. В частности:
  • ПриватБанк – 40,05 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,1 грн;
  • ПУМБ – 40,2 грн;
  • Сенс Банк – 40,1 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 40,1 грн.
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Но нужно понимать, что вышеприведенные показатели могут отличаться от фактического курса в банках ‒ там могут выставлять дополнительную комиссию.

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Подорожал доллар и в пунктах обмена малют. Утром 22 мая там курс определили в среднем на уровне 39,85/40,25 грн (покупка/продажа). То есть:

  • на 25 копеек дороже в покупке, чем днем ранее;
  • на 16 копеек в продаже.
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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Изменения курса доллара - последние новости

Ранее в отчете World Economic Outlook сообщалось, что в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен.

Угрозы резкого роста курса доллара США по отношению к гривне нет, однако его колебания неизбежны, считает экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

В Украине банки и пункты обмена не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (например, загрязнение не менее 50% купюры), сообщали в Нацбанке Украины.

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