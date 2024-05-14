Доллар резко взлетел: какой курс валют обещают украинцам

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос и снова превысил 40 гривен. Единая европейская валюта также подорожала.

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Курс доллара / коллаж: Главред, фото: pixabay

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос и снова превысил 40 гривен. Единая европейская валюта также подорожала. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Так, по состоянию на утро 14 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,05 гривны, курс евро вырос на 10 копеек 43,25 гривны. Однако, в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривны, евро по 42,55 гривны.

В то же время, на межбанке курс сегодня находится на уровне 39,70-39,75 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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Инфографика Минфин / фото: minfin

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,62 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Изменения курса доллара - последние новости

Ранее в отчете World Economic Outlook сообщалось, что в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен.

Угрозы резкого роста курса доллара США по отношению к гривне нет, однако его колебания неизбежны, считает экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

В Украине банки и пункты обмена не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (например, загрязнение не менее 50% купюры), сообщали в Нацбанке Украины.

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