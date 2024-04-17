Доллар будет дороже 50 грн: когда и в какие сроки

Девальвация гривны в 2024 году будет незначительной, однако в последующем доллар будет заметно дорожать, считают в Международном валютном фонде.

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Каким будет курс доллара в Украине в 2024 и последующих годах - прогноз МВФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен. Об этом идет речь в отчете World Economic Outlook.

Согласно прогнозу МВФ, в этом году доллар существенно не подорожает, однако уже в 2025 он вырастет до 45,8 грн и впоследствии продолжит свой рост.

Курс доллара в Украине по годам

2024 год — 41,0 грн/доллар



2025 год — 45,8 грн/доллар



2026 год — 48,6 грн/доллар



2027 год — 50,4 грн/доллар



2028 год — 52,1 грн/доллар



2029 год — 54,1 грн/доллар.

Курс доллара в Украине на сегодня

18 апреля Нацбанк установил официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл. Украинская национальная валюта укрепилась на 2 копейки.

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1 евро, по курсу НБУ, стоит 42 грн 06 коп.

Курс доллара в Украине – прогноз

Бывший советник президента Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал, что будет с курсом доллара в Украине. Согласно его прогнозу, резких перепадов не будет, но колебания неизбежны.

Один доллар в ближайшее время вряд ли будет стоить дороже 40 гривен, считает экономист Олег Пендзин. В бюджете на текущий год показатель курса доллара заложен на уровне 40,6 грн.

"Нацбанк еще отвечает за инфляцию. Чем слабее курс гривны, тем выше инфляция, это мы тоже понимаем. Поэтому он так немного балансирует. С одной стороны НБУ идет навстречу Минфину, с другой — держит достаточно жесткими методами инфляционные процессы. Сегодня инфляция составляет 3,2%", - подчеркнул Пендзин.

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