Будет ли резко скакать курс доллара: прогноз экс-советника Зеленского

Каков будет курс валют в апреле 2024 года, будет ли резкий рост доллара – есть прогноз экономиста Олега Устенко (экс-советника президента Зеленского).

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Какой курс доллара будет в апреле: детальный прогноз экономиста / коллаж Главред, фото УНИАН

Угрозы резкого роста курса доллара США по отношению к гривне нет, однако его колебания неизбежны. Об этом рассказал экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Я бы обратился в государственный бюджет, в государственном бюджете курс (среднегодовой) как раз и установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар, поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какие-либо значительные курсовые колебания. Они будут колебаться в пределах того, что мы сейчас с вами видим", – рассказал экономист.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия". видео дня

По мнению эксперта, НБУ будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию.

"У них есть все рычаги для того, чтобы сглаживать любые такие значительные курсовые колебания. А плюс-минус 2-3% к курсу, который мы видели неделю, 2 недели назад – это более или менее приемлемо", — подытожил Устенко.

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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.

Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.

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