Какой скоро будет курс доллара: банкир дал детальный прогноз

В Украине курс валют на будущей неделе (с 19 по 25 февраля 2024 года) будет крайне переменчивым, но крупных колебаний все же не стоит ждать. Такое мнение высказал банкир Тарас Лесовой ‒ начальник департамента казначейства "Глобус Банка" ‒ в комментарии порталу "РБК-Украина".
По его словам, активность НБУ (в частности, его объемы валютных интервенций на рынок) будет зависеть, прежде всего, от текущего уровня спроса, но по всем признакам существенного разрыва между спросом и предложением не произойдет. В то же время, вполне возможно, говорит банкир, что сократится давление экспортеров на межбанк, что приведет к сокращению спроса на валюту.
"Следовательно общая картина рынка будет ожидаемой и похожей на несколько предыдущих недель", – говорит эксперт.
Лесовой также прогнозирует, что курс доллара может расти или снижаться несколько дней подряд, однако после таких изменений следует ожидать обратное курсовое движение, вполне естественное в условиях свободного курсообразования на межбанке под наблюдением регулятора.
"Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро. Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах. Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро", — подытожил банкир.
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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.
Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.
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