Будет ли доллар по 50: стоит ли сейчас покупать валюту – неожиданный прогноз

Курс доллара является одним из определяющих при планировании расходов от крупной компании до семейного бюджета. К валютному курсу привязаны многие показатели, а также на него зачастую ориентируются во многих сферах бизнеса и торговли.
При этом многие планируют выгодную покупку иностранной валюты, ориентируясь на те или иные прогнозные показатели. Зачастую они помогают людям сохранить и приумножить свой капитал.
Когда выгодно покупать доллар
Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.
Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.
Что будет с долларом в 2024 году
Эксперты в один голос предупреждают о том, что в начале года можно ждать определенного снижения курса наличного доллара. Однако вряд ли стоит ожидать реализации прогноза курса по 50 гривен за доллар. По прогнозным показателям в пунктах обмена валют он может колебаться на уровне 37,15-38,5 гривен за один доллар США. Однако в дальнейшем вероятны изменения курса как доллара, так и евиро.
Что выгоднее покупать доллары или евро
Одним из основным вопросом при покупке валюты остается выбор доллара или евро. Зачастую люди пытаются угадать, когда и какую валюту будет покупать наиболее выгодно.
По мнению финансовых аналитиков, стоит задуматься над тем, что наиболее выгодным может оказаться курс евро. Однако это вероятно при условии, если тренд к девальвации будет продолжаться.
Вместе с тем, по мнению отдельных экспертов, при выборе объекта для инвестиций предпочтение следует отдавать европейской валюте. Такую рекомендацию связывают с тем, что инвестиции в евро могут стать реальной возможностью для заработка.
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