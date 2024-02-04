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Будет ли доллар по 50: стоит ли сейчас покупать валюту – неожиданный прогноз

Алексей Тесля
4 февраля 2024, 02:05
Что будет с долларом до конца 2024 года - в какой валюте лучше хранить деньги.
Доллар, обмен валют
Стоит ли менять гривны на доллары во время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, zn.ua

Курс доллара является одним из определяющих при планировании расходов от крупной компании до семейного бюджета. К валютному курсу привязаны многие показатели, а также на него зачастую ориентируются во многих сферах бизнеса и торговли.

При этом многие планируют выгодную покупку иностранной валюты, ориентируясь на те или иные прогнозные показатели. Зачастую они помогают людям сохранить и приумножить свой капитал.

Когда выгодно покупать доллар

Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.

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Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.

Что будет с долларом в 2024 году

Эксперты в один голос предупреждают о том, что в начале года можно ждать определенного снижения курса наличного доллара. Однако вряд ли стоит ожидать реализации прогноза курса по 50 гривен за доллар. По прогнозным показателям в пунктах обмена валют он может колебаться на уровне 37,15-38,5 гривен за один доллар США. Однако в дальнейшем вероятны изменения курса как доллара, так и евиро.

Что выгоднее покупать доллары или евро

Одним из основным вопросом при покупке валюты остается выбор доллара или евро. Зачастую люди пытаются угадать, когда и какую валюту будет покупать наиболее выгодно.

По мнению финансовых аналитиков, стоит задуматься над тем, что наиболее выгодным может оказаться курс евро. Однако это вероятно при условии, если тренд к девальвации будет продолжаться.

Вместе с тем, по мнению отдельных экспертов, при выборе объекта для инвестиций предпочтение следует отдавать европейской валюте. Такую рекомендацию связывают с тем, что инвестиции в евро могут стать реальной возможностью для заработка.

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