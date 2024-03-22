Какие доллары принимают с комиссией и что делать с ним: объяснение Нацбанка

В Украине доллары на которых есть загрязнения, надрывы и порезы примут с уплатой комиссии, заявили в Национальном банке.

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Какие доллары принимают с комиссией? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине долларовые купюры на которых есть грязные места, надрывы и порезы банки обязаны принимать с уплатой комиссии. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться в любой украинский банк, осуществляющий операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на применимые к обращению", – говорится в разъяснении.

Кроме того, чиновники рассказали о нюансах услуга инкассо. Банк обязан отправить средства в банк-корреспондент за границей (инкассо), а со своего клиента берет плату в размере 10%. Также за проверку 200 купюр нужно будет заплатить комиссию в 100 грн (а за каждую последующую купюру ‒ начиная с 201-й ‒ нужно доплачивать по 50 копеек).

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.

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