Какие доллары не возьмут в банках и обменных пунктах: в НБУ объяснили

В Украине банки и пункты обмена не примут банкноты с признаками значительного износа либо повреждения (к примеру, загрязнение минимум 50% купюры). Об этом говорится в разъяснении Нацбанка Украины.
Кроме того, проблемы возникнут и в том случае, если банкнота окажется фальшивой. Такие купюры должны изыматься у клиента и передаваться в НБУ на исследования. Если подлог подтверждается, такие банкноты передаются в правоохранительные органы для расследования. Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финансовых учреждений должны осуществлять валютно-обменные операции (кроме очень сильно изношенных или поврежденных).
А в целом такие банкноты могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные купюры пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.
Если, к примеру, банкноты:
- порванные/резанные;
- обожженные/ветхие/гнилые;
- имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;
- имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
- имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).
Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Курс доллара в Украине
Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.
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