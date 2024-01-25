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Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

Дмитрий Видоменко
25 января 2024, 20:05
В Украине любой клиент обменника или кассы банка имеет право отменить обмен валюты и вернуть свои средства в течение 15 минут после операции.
Нацбанк, доллары
Украинцы могут провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена - Нацбанк / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине любой клиент пункт обмена валют либо кассы банка имеет право отменить процесс и вернуть свои деньги в течение 15 минут после операции. Об этом говорится в разъяснениях, которые были опубликованы на официальном сайте Нацбанка.

При этом финансовые учреждения обязаны принимать все платежные купюры. Как говорят чиновники, банк либо обменник не имеет права не принимать купюры, если они были выпущены казначейством США после 1914 года.

К примеру, если украинец обменял купюру, а затем пожалел об этом (к примеру, купил доллары, качество которых его не устраивает), он имеет право вернуть все уплаченные средства без потери курсовой разницы. Но только если соблюдены определенные условия.

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"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ № 2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – разъяснили в Нацбанке.

Также представители финансового регулятора отметили, что с 2016 года банки перестали принимать дорожные чеки American Express либо именные чеки в иностранной валюте.

"В некоторых случаях такую валюту можно обменять в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов", – подытожили в НБУ.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.

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