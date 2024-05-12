Что было известно о планах Путина в Харьковской области: в ГУР раскрыли детали

Агрессор Россия бросила в бой оккупантов с Московской и Ленинградской областей, бои продолжаются, рассказал спикер военной разведки Украины Андрей Юсов.

https://glavred.info/ukraine/chto-bylo-izvestno-o-planah-putina-v-harkovskoy-oblasti-v-gur-raskryli-detali-10564532.html Ссылка скопирована

Действия врага начались по известному ГУР плану - Юсов / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Главное управление разведки Минобороны знало о планах российских войск по наступлению в Харьковской области. Информация была передана соответствующим органам. Враг бросил в бой военных с Московской и Ленинградской областей, оккупанты несут потери. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было информировано", - рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

По словам представителя разведки, бои в региона продолжаются, в них принимают участие и спецназовцы ГУР.

видео дня

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", - отметил Юсов.

Как утверждает спикер военной разведки Украины, враг бросил в бой солдат Московского и Ленинградского военных округов. Он призвал россиян сдаваться в плен и добавил, что такие случаи уже фиксируются.

"Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине", - подчеркнул Андрей Юсов.

Наступление РФ в Харьковской области – главные новости по теме:

Войска России 10 мая обстреляли Волчанск, провели мощную артиллерийскую подготовку и применили ДРГ в Харьковской области. На севере региона начались бои.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Согласно данным DeepState, оккупанты РФ на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Ситуация может стать критической, враг продолжает движение.

В сводке Генерального штаба ВСУ на 12:08 12 мая сообщили, что в Харьковской области идут бои вдоль государственной границы с Россией.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - подчеркивается в сообщении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред