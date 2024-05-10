ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

Обстановка по направлению Волчанска сейчас очень напряженная, сообщил известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов.

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Враг проводил мощную артиллерийскую подготовку на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты минувшей ночью попытались "прощупать" пограничную линию в Харьковской области. Обстановка по направлению Волчанска сейчас очень напряженная. Об этом сообщил известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов, который ведет Telegram-канала "Говорять Снайпер".

"Ночью враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию, получили [ответ] (неценз., - ред.). В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться", - написал он.

Справка. Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины, административный центр Волчанской городской общины.

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В менее чем десяти километрах от Волчанска расположена граница с Россией. В городе расположены таможенные и пограничные службы и пограничные переходы на автомобильных и железных дорогах в направлении Шебекино, Белгород.

Волчанск на карте / google.com/maps

Как сообщал Главред, ранее Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у врага есть ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины. По его словам, Силы обороны контролируют ситуацию.

"Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть до обострения в приграничье, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - добавил Коваленко.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, они хотят добиться определенных успехов до прибытия западной военной помощи на линию фронта. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Враг может пойти в атаку уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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