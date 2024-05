Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

Российские оккупационные войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, они хотят добиться определенных успехов до прибытия западной военной помощи на линию фронта. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Представитель ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 9 мая заявил, что количество боевых действий существенно возросло с 84-х 8 мая до 146-ти 9 мая. По его словам, большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей), говорится в отчете ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17 процентов с марта по апрель 2024 года. Более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

Количество российских атак вблизи Часового Яра выросло на 200 процентов с марта по апрель.

Нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что почва высохла после весеннего грязевого сезона, что способствует быстрому механизированному маневру. Волошин добавил, что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи.

Аналитики ISW прогнозируют, что российские войска будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.