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Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

Анна Ярославская
10 мая 2024, 07:55
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Более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.
Армия РФ
Российские войска заметно увеличили темпы наземных атак / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российские оккупационные войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, они хотят добиться определенных успехов до прибытия западной военной помощи на линию фронта. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Представитель ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 9 мая заявил, что количество боевых действий существенно возросло с 84-х 8 мая до 146-ти 9 мая. По его словам, большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей), говорится в отчете ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17 процентов с марта по апрель 2024 года. Более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

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Количество российских атак вблизи Часового Яра выросло на 200 процентов с марта по апрель.

Нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что почва высохла после весеннего грязевого сезона, что способствует быстрому механизированному маневру. Волошин добавил, что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи.

Аналитики ISW прогнозируют, что российские войска будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Враг может пойти в атаку уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

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