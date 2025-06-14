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Аромат женщины: как пользоваться парфюмом по этикету

Анна Ярославская
14 июня 2025, 10:00
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Джамила Мусаева  раскрыла все нюансы парфюмерного этикета.
Джамила Мусаева
Джамила Мусаева рассказала о правилах парфюмерного этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему аромат женщины нужно держать в тайне
  • Можно ли наносить парфюм на одежду
  • Как правильно хранить духи

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла нюансы парфюмерного этикета. В частности, она поделилась, как правильно хранить духи и почему не стоит рассказывать, каким парфюмом вы пользуетесь.

Если вам интересно, как правильно, согласно этикету, пользоваться сумкой и на что обратить внимание, читайте материал: Куда ставить сумку по этикету в ресторане - на стол, на пол или за спиной.

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Как хранить духи

Духи следует хранить в сухом, темном и прохладном месте. Тепло и солнечный свет могут испортить любой парфюм.

"Не открывайте флакон духов, если вы не собираетесь ими пользоваться, потому что как только вы откроете баночку, начнется обратный отсчет срока годности. В среднем открытый флакон духов хранится два года. Это значит, что вы можете использовать его более двух лет. Опять же, это зависит от парфюма, но обычно можно легко определить, испортился ли парфюм, по его запаху или цвету. Если цвет стал коричневым или желтоватым, это означает, что ваши духи испортились. Или если вы чувствуете металлический запах, больше не следует его использовать", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Если вы по какой-то причине запаслись любимыми духами, то вы можете хранить их годами в темном, сухом, прохладном месте или на полке холодильника. Так вы можете быть уверены, что запах сохранится, а духи не испортятся, потому что, в конце концов, лучше не пользоваться духами, чем пользоваться просроченными.

Какие духи использовать

Выбор парфюма будет зависеть от трех факторов: времени суток, повода, а также от людей вокруг вас.

Общее правило этикета в отношении духов заключается в том, что до захода солнца следует использовать более легкий парфюм, а после захода солнца можно использовать более тяжелые запахи.

Правило этикета предполагает, что менять духи в зависимости от сезона. Зимой можно использовать более тяжелые мускусные, сандаловые ароматы, а также более легкие, например, цветочные.

"Лично я не нарушаю это правило. Я пользуюсь одними и теми же духами уже около 12 лет. Забавный факт: когда вы наносите духи и не можете почувствовать их на себе, значит это ваш аромат", - поделилась эксперт.

"Я наношу парфюм более легким слоем в течение дня и снова наношу его вечером, чтобы он стал немного более концентрированным. Мне нравится не менять свои духи, потому что на самом деле настоящая причина в том, что моему отцу очень нравился этот парфюм. Но потом люди начали узнавать меня по этому запаху. Этот парфюм стал ассоциироваться со мной, и это мне действительно нравилось. Так что это личные причины, по которым я люблю использовать одни и те же духи годами", - добавила Джамаева.

Если вы идете на собеседование, выбирайте более легкие духи, потому что у человека, проводящего собеседование, быть аллергия на духи или на все виды запахов.

Общее правило заключается в том, что для более деловых официальных мероприятий стоит выбирать более легкие запахи.

По случаю дня рождения, свадьбы или другого празднования можно использовать более насыщенные духи.

Еще один фактор, который нужно обязательно иметь в виду, — это люди вокруг нас.

"Мы должны помнить, что наш запах должен быть личным. Это означает, что люди должны чувствовать его, находясь только на расстоянии вытянутой руки. Люди в вашем личном пространстве — это те, кто должен чувствовать ваш запах. Идея о том, что как только вы вышли из коридора, а ваш аромат все еще остается там, не очень верна. Есть люди, живущие в этом здании, которым может не понравиться запах", - объяснила эксперт по этикету.

Как правильно наносить духи

Парфюм наносят на точки пульса, то есть за ушами, на шее, на плечах, на запястьях, на тыльной стороне локтей, за коленями, за лодыжками. Даже на животе есть пульсирующая точка.

В зависимости от того, насколько концентрированный запах вы хотите получить, от этого и будет зависеть то, на сколько точек пульса вы его нанесете.

"В течение дня я бы использовала только одно нажатие флакона и просто распределила бы парфюм по запястьям, локтям и за ушами. Однако, если я хочу пахнуть немного более концентрированно, я бы сделала то же самое и затем снова нанесла его на себя за ушами, на плечи, на внутреннюю часть локтей, за колени в зависимости от того, надето ли на мне короткое платье", - сказала Мусаева.

"Помните, мы не втираем духи, потому что трение создает тепло, а тепло разъедает молекулы в духах. Нужно не втирать их, а просто нежно постукивать, чтобы иметь возможность разделить духи по обоим запястьям. После того, как вы нанесли духи на пульсирующие точки, не закрывайте их, потому что когда вы это делаете, вы не позволяете запаху распространяться", - поделилась советом эксперт.

Чтобы духи действительно остались на вашей коже, предварительно увлажните тело кремом. Так они лучше впитаются и закрепятся. При выборе лосьона или увлажняющего средства стоит брать тот, который не имеет запаха, чтобы его аромат не смешивался с вашими духами.Или вы можете использовать лосьон с ароматом ваших духов, тем самым еще больше усиливая запах и заставляя его держаться дольше.

Как наносить парфюм облаком и есть ли в этом смысл

Входить в облако духов, созданное распылением парфюма в воздухе, на самом деле не имеет смысла. Это просто красивый кадр из рекламы.

"Выглядит драматично, но это пустая трата духов. Они распространяют запах по комнате. Возможно, это здорово, чтобы изменить аромат в комнате, но это расточительство", - сказала Джамаева.

Нужно ли наносить духи на одежду?

Стоит ли наносить духи на одежду — это еще один часто задаваемый вопрос. Правда в том, что вы можете наносить духи на свою одежду, но только если речь не идет о шелковой рубашке или юбке.

В идеале вы должны наносить парфюм на кожу, но только если вы не находитесь на солнце. Если это лето и вы собираетесь загорать, то не наносите духи прямо на кожу. Потому что, когда духи попадают под воздействие солнечного света, они могут вызвать аллергию.

В зимнее время, если вам не нравится наносить духи на кожу, вы можете чувствовать себя комфортно, нанося их на одежду.

"Но, опять же, лучше всего попробовать немного на краю материала, чтобы увидеть, появятся ли какие-либо пятна или нет. Однако, если у вас напряженный день, вы будете много двигаться, то не стоит наносить духи на одежду, потому что в течение дня она теряет свою свежесть, и, следовательно, несвежий запах одежды, смешанный с запахом духов, создает катастрофический запах", - сказала Джамаева.

Последнее правило, которое нужно помнить: не наносите на себя духи в общественных местах, например, в метро, ​​автобусе, самолете. Вы должны быть внимательны к окружающим вас людям, поскольку многие страдают от аллергии на различные запахи. Если вам нужно повторно нанести духи, идите в туалет и сделайте это там.

Почему не стоит раскрывать название своих духов

"Меня часто спрашивают, какими духами я пользуюсь. Я понимаю, что этот вопрос возникает из любопытства или просто люди хотят узнать меня получше, но есть две причины, по которым я не люблю отвечать на этот вопрос", - сказала Джамаева.

"Как преподаватель этикета, я знаю, что вопрос о чьих-то духах — очень интимный. Духи — это то, что мы наносим на свое тело. Поэтому спрашивать, что это за вещь, которую вы наносите на свое тело, — очень личный", - объяснила она.

По ее словам, аромат женщины — это особенно личное дело и его нужно хранить в тайне. Поэтому она советует не раскрывать название своего парфюма не очень близким людям.

Вторая причина, по которой не стоит делиться этой информацией, заключается в том, что ваш выбор духов никоим образом не должен влиять на выбор других людей при совершении этой покупки.

"Молодое поколение сильно подвержено влиянию блогеров, которые говорят о том, какие духи они используют. Иногда это духи, которые не по карману этому человеку, и он думает, что никакой другой аромат не подойдет. Это бессознательный процесс. Когда мы идем за покупками и видим, как в видео и на фотографиях снова и снова упоминается какой-то парфюм, мы думаем, что это единственный лучший аромат, который существует. Это неправда. Мой выбор парфюма никоим образом не должен влиять на вашу покупку духов. Это очень интимное, очень личное дело. Я также понимаю, что духи будут раскрываться по-разному, будут пахнуть по-разному на теле каждого человека в зависимости от его типа телосложения, уровня pH тела, типа работы, а также климата страны, в которой он живет. Поэтому одни и те же духи могут пахнуть совершенно по-разному на разных людях", - резюмировала Джамаева.

Смотрите видео - Как хранить, наносить и выбирать духи:

Как писал Главред, ранее Джамила Мусаева назвала самые распространенные ошибки в этикете, которые касаются правил приветствия, использования вежливых фраз и соблюдения дресс-кода. Детальнее читайте в материале: Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этом.

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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