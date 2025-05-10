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Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этом

Анна Ярославская
10 мая 2025, 09:36
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Джамила Мусаева назвала самые распространенные ошибки в этикете, которые касаются правил приветствия, использования вежливых фраз и соблюдения дресс-кода.
Джамила Мусаева, правила этикета
Джамила Мусаева назвала самые распространенные нарушения правил этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Должен ли мужчина первым протягивать руку женщине для приветствия
  • Как правильно использовать слова "извините" и "простите"
  • Всегда ли нужно пропускать даму вперед

Правила этикета - это своеобразный кодекс хороших манер, который позволяет человеку произвести приятное впечатление. Некоторые правила известны всем, а некоторые мы нарушаем каждый день и даже не знаем об этом. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева назвала семь правил этикета, которых люди не придерживаются чаще всего.

Если вам интересны другие рекомендации от этого специалиста, читайте материал: Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета.

Правило № 1. Мужчина должен протянуть руку для рукопожатия при приветствии женщины.

"Это правило этикета чаще всего нарушается в обществе. Если вы находитесь на общественном мероприятии, вы, как мужчина, не должны первым протягивать руку для рукопожатия. Вы всегда ждете, что женщина протянет руку первой. Инициатива физического контакта должна исходить от женщины, а не от мужчины. Однако мужчина должен первым поприветствовать женщину словами", - сказала Мусаева на своем Youtube-канале.

По словам специалиста по этикету, поприветствовав женщину, мужчина признает ее присутствие, но именно она решает, хочет ли она пожать ему руку или нет. Таким образом, протянуть руку для рукопожатия при приветствии должна именно женщина.

Правило №2. Второе правило этикета, которое многие считают единственно правильным, это правило "никаких локтей на столе". Это одно из правил этикета, которым всех учат с детства.

"Это правда, вы не кладете локти на стол на официальном ужине. Однако это правило может быть нарушено и часто нарушается в неформальной обстановке. Когда вы обедаете с друзьями в кафе, вы можете класть локти на стол. Нет строгих правил на этот счет. Также, когда на столе нет еды и стоит только чай и кофе, вы можете класть свои руки или локти на стол. Если вы хотите более интимно пообщаться с собеседником, вы можете положить локти на стол и наклониться к этому человеку. Так что вы можете класть локти на стол, но должны знать, когда и где", - рассказала Мусаева.

Правило №3. Использование слова "извините" вместо "простите".

Это, вероятно, одна из самых больших ошибок в этикете, когда дело доходит до общения. Часто люди говорят: "Извините, можно взять что-то?".

"Вам не нужно извиняться, чтобы обратить на себя внимание официанта или обслуживающего персонала. Способ привлечь чье-то внимание или что-то попросить — это сказать "простите". Это способ прервать человека в том, что он делает, и привлечь его внимание для просьбы. Поэтому используйте слово "простите", когда хотите привлечь внимание", - объяснила эксперт по этикету.

В то же время если вы хотите извиниться за что-то, что вы сделали (например, вы что-то разлили на пол или уронили бутылку, сделали ошибку, о которой сожалеете), вы должны сказать "извините", а не "простите".

"Знайте разницу между этими словами и используйте их правильно", - добавила Мусаева.

Правило №4. Четвертая ошибка в этикете - это строгое следование только дресс-коду. Если ваше приглашение на мероприятие на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что нужен "черный галстук", значит вам нужен "черный галстук". Это дресс-код.

"Но вы должны помнить о традициях и обычаях региона. "Черный галстук" в США будет выглядеть немного иначе, чем "черный галстук" на Ближнем Востоке. Вы должны учитывать религию, традиции, обычаи. Соблюдайте дресс-код, но всегда изучайте культуру", - сказала Мусаева.

Правило №5. Пятая крупная ошибка в этикете связана с правилами приветствия, особенно в том случае, если нужно здороваться с незнакомцем, когда он пришел с вашим другом или знакомым.

"Вам не нужно говорить "привет", если вы не знаете человека и просто проходите мимо друга или знакомого, который стоит рядом с ним. Поздоровайтесь со своим знакомым, не обязательно здороваться с незнакомцем. Только если вы останавливаетесь для разговора, вы должны поприветствовать их обоих. Но если вы просто проходите мимо, у вас нет обязательства здороваться с незнакомцем. И всегда обязанностью вашего знакомого, который знает вас обоих, является представить вас друг другу, чтобы не было неловкости", - рассказала эксперт по этикету.

Правило №6. Шестое крупное заблуждение состоит в том, что женщины всегда идут первыми.

"Есть ситуации, когда мужчины должны "вести". Например, в том случае, если вы находитесь на незнакомой территории. Это может быть новый ресторан, новое кафе, возможно, вы входите в отель и нет хостеса, который бы встретил вас у двери и показал путь. В этом случае мужчина всегда берет на себя инициативу. Он должен идти на шаг или два впереди женщины. Это также касается случаев, когда вы входите в не прозрачные двери. Если это прозрачная дверь, мужчина может позволить даме войти первой", - объяснила Мусаева.

Правило №7. Последнее правило этикета нарушают очень многие, находясь в самолете, театре, опере, кино.

"Везде, где людям нужно пройти к своему месту, они делают это, поворачиваясь спиной. Таким образом их спина оказывается перед вашим лицом, когда они идут к своему месту в самолете или театре. Нет никакого оправдания этому. Вы должны повернуться и смотреть на человека, проходя мимо к вашему месту. Таким образом, вы можете установить зрительный контакт, извиниться или сказать "спасибо" и двигаться к вашему месту, смотря в их сторону", - объяснила специалист.

Смотрите видео - Распространенные ошибки этикета: что вы делаете неправильно, даже не осознавая этого:

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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