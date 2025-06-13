За кулисами атаки: СМИ раскрыли новые подробности спецоперации против Ирана

Моссад, армия и киберподразделения Израиля провели секретную атаку, поразив военную инфраструктуру и ученых Ирана.

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Израиль провел тайную операцию против ядерных объектов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вкратце:

Израиль провел масштабную операцию против ядерной и баллистической инфраструктуры Ирана

Операция координировалась израильскими военными, Моссадом и киберподразделениями

Есть погибшие среди иранских ученых и высокопоставленных военных

Израиль провел масштабную военную операцию против Ирана, которая стала результатом восьми месяцев тщательной тайной подготовки. Об этом сообщает Axios.

По данным источника, операция была скоординирована между израильскими военными, разведкой (Моссад) и киберподразделениями. Основной целью стали ядерная инфраструктура и баллистические ракеты Ирана.

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"Израиль пытается ликвидировать ядерный потенциал и баллистические ракеты Ирана в ходе операции, которая может длиться минимум несколько дней", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Ударам подверглись также иранские ученые и высокопоставленные военные. Axios сообщает, что в результате операции погибли по меньшей мере двое ядерщиков, а также командующий Революционной гвардии, начальник военного штаба и еще один старший генерал.

Кроме авиаударов, израильские спецназовцы Моссада проводят диверсионные операции внутри страны, в частности против объектов ПВО. В ближайшие дни планируется продолжение атак, в том числе на подземные ядерные объекты.

По данным издания, решение о проведении операции было принято после иранского ракетного удара по Израилю в октябре. Нетаньяху считает иранские ядерные и ракетные программы "экзистенциальной угрозой" для Израиля. Информацию о подготовке Ираном нового подземного объекта по обогащению урана также назвали одним из факторов, ускоривших начало операции.

Несмотря на официальные заявления тогдашнего президента США Дональда Трампа о несогласии с ударами по Ирану, израильские чиновники уверяют, что действия были согласованы с Вашингтоном.

Иран, Израиль / Инфографика: Главред

"Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против израильской атаки, но не выражали оппозиции в частных разговорах", - рассказали Axios двое израильских чиновников.

По словам представителей Израиля, разговор Нетаньяху с Трампом 9 июня был не попыткой остановить операцию, а частью ее координации. В то же время США официально заявили, что не причастны к атаке, но "готовы защищать себя и союзника" в случае ответа со стороны Ирана.

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Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Кроме того, Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи, сообщает IRNA в пятницу, 13 июня.

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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