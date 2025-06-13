Атака по Ирану: Израиль закрывает посольства по всему миру

Кратко:
- Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма
- Израильтянам можно обратиться в ситуационный центр министерства
Все дипломатические миссии Израиля временно прекратили работу. Консульские услуги не предоставляются, а гражданам рекомендуют избегать демонстрации принадлежности к Израилю. Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.
Как пояснили в посольстве, учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться.
"Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел быть в курсе событий", - попросили в посольстве.
В то же время, израильтянам, находящимся за рубежом объяснили, что в случае чрезвычайной ситуации или бедствия следует немедленно обратиться в ситуационный центр министерства.
В то же время граждан Израиля попросили проверить рекомендации Совета национальной безопасности для страны, в которой они сейчас находятся, а также общие правила безопасности для израильтян за рубежом:
- избегайте демонстрации еврейской или израильской символики в общественных местах;
- воздерживайтесь от публикации в социальных сетях информации о вашем местонахождении или планах путешествий, что позволяет установить личность;
- избегайте посещения больших собраний или мероприятий, связанных с Израилем или еврейскими общинами;
- сотрудничать с местными силами безопасности и немедленно выполнять их указания в случае обнаружения враждебной деятельности;
- будьте особенно бдительны в общественных местах;
- в случае чрезвычайной ситуации обратитесь в представительство в стране проживания, используя номера экстренных служб, указанные на странице "Свяжитесь с нами".
Эскалация между Израилем и Ираном - что известно
Как писал Главред, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли серии ударов по объектам на территории Ирана. Атакам подвергся не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.
В ответ на эти действия, Иран пообещал, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаки. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, подтвердил, что в результате израильских ударов, которые целенаправленно поразили военные и ядерные объекты, погибли высокопоставленные военные чиновники и ученые.
Впоследствии на эту ситуацию отреагировал глава США Дональд Трамп. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку и защитить как собственные интересы, так и интересы Израиля, если Иран прибегнет к соответствующим действиям.
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