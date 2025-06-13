Атака по Ирану: Израиль закрывает посольства по всему миру

Израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться.

https://glavred.info/world/ataka-po-iranu-izrail-zakryvaet-posolstva-po-vsemu-miru-10673159.html Ссылка скопирована

Израиль закрывает посольства по всему миру / коллаж: Главред, фото: facebook.com/IsraelinUkraine, evreimir.com

Кратко:

Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма

Израильтянам можно обратиться в ситуационный центр министерства

Все дипломатические миссии Израиля временно прекратили работу. Консульские услуги не предоставляются, а гражданам рекомендуют избегать демонстрации принадлежности к Израилю. Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.

Как пояснили в посольстве, учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться.

видео дня

"Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел быть в курсе событий", - попросили в посольстве.

В то же время, израильтянам, находящимся за рубежом объяснили, что в случае чрезвычайной ситуации или бедствия следует немедленно обратиться в ситуационный центр министерства.

В то же время граждан Израиля попросили проверить рекомендации Совета национальной безопасности для страны, в которой они сейчас находятся, а также общие правила безопасности для израильтян за рубежом:

избегайте демонстрации еврейской или израильской символики в общественных местах;

воздерживайтесь от публикации в социальных сетях информации о вашем местонахождении или планах путешествий, что позволяет установить личность;

избегайте посещения больших собраний или мероприятий, связанных с Израилем или еврейскими общинами;

сотрудничать с местными силами безопасности и немедленно выполнять их указания в случае обнаружения враждебной деятельности;

будьте особенно бдительны в общественных местах;

в случае чрезвычайной ситуации обратитесь в представительство в стране проживания, используя номера экстренных служб, указанные на странице "Свяжитесь с нами".

Эскалация между Израилем и Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли серии ударов по объектам на территории Ирана. Атакам подвергся не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

В ответ на эти действия, Иран пообещал, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаки. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, подтвердил, что в результате израильских ударов, которые целенаправленно поразили военные и ядерные объекты, погибли высокопоставленные военные чиновники и ученые.

Впоследствии на эту ситуацию отреагировал глава США Дональд Трамп. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку и защитить как собственные интересы, так и интересы Израиля, если Иран прибегнет к соответствующим действиям.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред