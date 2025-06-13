'Знали, как их удержать': СМИ раскрыли, как Израиль уничтожил иранских генералов

Израиль планирует вести операцию против Ирана еще примерно две недели.

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Иранских генералов заманили перед ударом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот с YouTube

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Операция против Ирана продлится как минимум еще две недели

Израильские спецслужбы заманили иранских генералов на совещание перед ударом

Цели операции - ядерная программа Ирана, командование и ракетный арсенал

Израиль планирует продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще две недели. Основными целями для израильских сил являются иранская ядерная программа, военное руководство и ракетный арсенал. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

По данным издания, кампания, направленная на сдерживание Ирана, еще далека от завершения. Основными целями операции, по словам собеседника, являются ключевые компоненты иранской военной инфраструктуры: ядерная программа, командные структуры и ракетный арсенал. Таким образом Израиль намерен не только нанести превентивный удар, но и минимизировать способность Тегерана к ответу.

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WSJ отмечает, что подобную стратегию Израиль уже применял ранее - в частности, во время боевых действий в Ливане в 2024 году. Тогда израильские силы уничтожили склады оружия, инфраструктуру и ликвидировали часть руководства группировки "Хезболла".

Как Израиль уничтожил иранских генералов

Израильские спецслужбы провели сложную операцию по заманиванию иранских генералов перед масштабным авиаударом, сообщает Fox News со ссылкой на израильского представителя сил безопасности. По его словам, израильтяне провели ряд специальных мероприятий, которые позволили тщательно изучить иранских военных, их поведение и планы.

"Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но что еще важнее, мы знали, как их там удержать", - рассказал израильский представитель сил безопасности.

Чиновник утверждает, что удары оказались более успешными, чем ожидалось, поскольку были уничтожены системы ПВО и баллистические ракеты, предназначенные для атак на Израиль.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Обострение между Ираном и Израилем - главное

Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты.

По подтвержденным данным, в результате ударов погибли начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, а также ключевой советник аятоллы Али Шамхани. Сообщается и о гибели иранских физиков-ядерщиков.

Как сообщал Главред, Иран ответил запуском около 100 дронов на Израиль. Представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили "жестким ответом" Израилю и США.

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