Израиль проигнорировал Трампа: как удар по Ирану "подмочил" репутацию лидера США

Не исключено, что США оказали Израилю "молчаливую поддержку", пишет Bloomberg.

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Биньямин Нетаньяху бросил вызов Дональду Трампу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы:

Трамп не смог убедить Нетаньяху не атаковать Иран

Удар Израиля поднимает вопрос о способности Трампа влиять на РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Однако это не сработало.

Как пишет Bloomberg, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, бросил вызов Трампу своим решением продолжить атаку на ядерную программу Ирана.

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Удары были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что нападение не является неизбежным, и США все еще верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху долгое время считал невозможным.

Издание отмечает, что решение израильского лидера усилит напряженность в регионе, а иранское возмездие почти неизбежно.

"Оно углубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу пришлось бороться после возвращения в Белый дом, и поднимает большие вопросы о способности Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах враждебных стран, таких как Россия или Китай", - отмечают журналисты.

Удар Израиля по Ирану также повышает вероятность того, что, как бы США ни дистанцировались, Трамп может оказаться втянутым в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Военные США "несомненно, откликнутся на призыв, если Иран просчитается и ответит нападением на американские интересы", считает председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш.

Директор по обороне и внешней политике Института Катона Джастин Логан сказал, что "война Нетаньяху обогнала декларацию президента Трампа" о том, что США привержены дипломатическому урегулированию.

"Нетаньяху решил поставить Трампа перед свершившимся фактом и бросил ему вызов, чтобы он выступил против", - сказал он.

В свою очередь, старший директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Атлантическом совете в Вашингтоне Мэтт Крёниг сказал, что Израиль имеет возможность провести атаку в одиночку. Однако было бы удивительно, если бы США не оказали хотя бы молчаливую поддержку.

"Я сомневаюсь, что Израиль сделал бы это без подмигивания и кивка со стороны администрации Трампа", — сказал Крёниг.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение и закрыли воздушное пространство.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Тегеран обещал нанести "беспрецедентный ответный удар" по Израилю. Иранские власти также предупредили, что и США будут нести ответственность.

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующее соблюдение ядерных стандартов в рамках ООН, подтвердило, что три ключевых иранских ядерных комплекса не получили повреждений после авиаударов со стороны Израиля.

The Times of Israel пишет, что Израиль в течение длительного времени готовил комплексную операцию, направленную на уничтожение иранской ядерной и ракетной инфраструктуры. Подготовка включала создание сети внутри Ирана. Детальнее читайте в материале: Собственная "Паутина" Моссада: СМИ раскрыли детали тайной операции.

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