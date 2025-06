Собственная "Паутина" Моссада: СМИ раскрыли детали тайной операции

Вкратце:

Израиль в течение длительного времени готовил комплексную операцию, направленную на уничтожение иранской ядерной и ракетной инфраструктуры. Об этом сообщил представитель израильской службы безопасности изданию The Times of Israel.

Подготовка включала создание сети внутри Ирана: по словам чиновника, израильские агенты разместили базу беспилотников на иранской земле вблизи Тегерана, которая ночью активировалась и наносила удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", направленных на Израиль.

Кроме того, по данным источника, в Иран контрабандой доставляли транспортные средства с системами высокоточного оружия, которые использовались для уничтожения иранской противовоздушной обороны, открывая путь израильским самолетам к действиям в воздушном пространстве страны.

Еще одним элементом операции стало развертывание коммандос Моссада с высокоточными ракетами вблизи объектов ПВО в центральном Иране.

По его словам, операция стала результатом тесной координации между Армией обороны Израиля и разведкой "Моссад".

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Кроме того, Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи, сообщает IRNA в пятницу, 13 июня.

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Что известно о The Times of Israel?

The Times of Israel - израильская англоязычная онлайн-газета, которую выпускают с 2012 года. Основана журналистом Давидом Горовицем и американским менеджером хедж-фонда Сетом Кларманом. Газета пишет о событиях в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем еврейском мире. Кроме англоязычного сайта, The Times имеет арабскую, французскую и персидскую версии.

Помимо публикации новостных сообщений и аналитических материалов, на сайте размещена блог-платформа.

В феврале 2014 года, через два года после основания, газета "The Times of Israel" объявила, что её читает 2 миллиона читателей[4]. В 2017 году читательская аудитория увеличилась до 3,5 миллионов уникальных ежемесячных пользователей. wikipedia