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Собственная "Паутина" Моссада: СМИ раскрыли детали тайной операции

Руслан Иваненко
13 июня 2025, 12:12
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Операция стала возможной благодаря годам подготовки, техническому превосходству и тщательной координации с Моссадом.
Моссад, Израиль, Иран
Израильские дроны атаковали иранские ракетные установки прямо с территории Ирана / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вкратце:

  • Израиль годами готовил операцию против Ирана
  • Моссад создал базу дронов возле Тегерана
  • Удары нанесли изнутри Ирана по его ПВО и ракетам

Израиль в течение длительного времени готовил комплексную операцию, направленную на уничтожение иранской ядерной и ракетной инфраструктуры. Об этом сообщил представитель израильской службы безопасности изданию The Times of Israel.

Подготовка включала создание сети внутри Ирана: по словам чиновника, израильские агенты разместили базу беспилотников на иранской земле вблизи Тегерана, которая ночью активировалась и наносила удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", направленных на Израиль.

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Кроме того, по данным источника, в Иран контрабандой доставляли транспортные средства с системами высокоточного оружия, которые использовались для уничтожения иранской противовоздушной обороны, открывая путь израильским самолетам к действиям в воздушном пространстве страны.

Еще одним элементом операции стало развертывание коммандос Моссада с высокоточными ракетами вблизи объектов ПВО в центральном Иране.

Чиновник подчеркнул, что все эти действия стали возможными благодаря "новаторскому мышлению, смелому планированию и оперативному применению передовых технологий, спецподразделений и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью избегая внимания местной разведки".

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран, Израиль / Инфографика: Главред

По его словам, операция стала результатом тесной координации между Армией обороны Израиля и разведкой "Моссад".

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Кроме того, Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи, сообщает IRNA в пятницу, 13 июня.

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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Что известно о The Times of Israel?

The Times of Israel - израильская англоязычная онлайн-газета, которую выпускают с 2012 года. Основана журналистом Давидом Горовицем и американским менеджером хедж-фонда Сетом Кларманом. Газета пишет о событиях в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем еврейском мире. Кроме англоязычного сайта, The Times имеет арабскую, французскую и персидскую версии.

Помимо публикации новостных сообщений и аналитических материалов, на сайте размещена блог-платформа.

В феврале 2014 года, через два года после основания, газета "The Times of Israel" объявила, что её читает 2 миллиона читателей[4]. В 2017 году читательская аудитория увеличилась до 3,5 миллионов уникальных ежемесячных пользователей. wikipedia

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