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Как отмыть конфорки от жира и нагара: легкий, но рабочий способ

Андрей Ганчук
3 июля 2025, 16:55
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Вы узнаете, как правильно очистить чугунные конфорки от жира и нагара, если попробуете на применить на практике простой совет из статьи.
конфорки
Чем отмыть нагар на конфорке газовой плиты в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Газовой плитой мы пользуемся практически каждый день, и не секрет, что она очень быстро загрязняется. Дорогие средства не всегда помогают все отмыть, поэтому возникает вопрос, как правильно почистить конфорки газовой плиты. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, какой раствор нужно сделать для того, чтобы очистить конфорки, и продемонстрировала результат.

Чем лучше чистить конфорки газовой плиты

Делаем раствор для очистки конфорок

видео дня

Для начала нужно взять любую емкость, например, кастрюлю, и налить в нее 1 литр горячей воды 90 градусов. Добавить туда 3 столовые ложки лимонной кислоты и хорошо перемешать.

Оставляем конфорки в растворе минимум на 1 час

Опускаем конфорки в приготовленный раствор, накрываем крышкой и оставляем постоять где-то час или больше.

Чистим конфорки губкой

Достаем конфорки и очищаем их губкой – жесткой стороной, или тряпкой, которая по структуре напоминает жесткую сторону губки.

Промываем конфорки раствором из соды

Делаем слабый содовый раствор. На 1 литр кипятка добавляем 1 столовую ложку соды и все перемешиваем. В растворе полоскаем конфорки.

Моем конфорки под проточной водой и смотрим результат. С внешней стороны конфорки станут очень чистыми.

Смотрите видео, как просто очистить конфорки от жира и нагара:

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Советы для дома

Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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