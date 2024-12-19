Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способ

Газовой плитой мы пользуемся практически каждый день, поэтому мыть приходится ее регулярно. И если саму плиту моют чаще, то конфоркам может уделяться меньшее внимание, тогда как на них скапливается много жира и нагара. Со временем возникает проблема, как очистить чугунные конфорки. Мы расскажем вам об одном из способов.
Автор YouTube-канала Lovisovet показал, как отмыть конфорки от нагара, чтобы они снова стали чистыми.
Как очистить чугунные конфорки газовой плиты
Помещаем конфорки в раствор
Для начала надеваем резиновые перчатки. Далее берем небольшой пластмассовый контейнер и помещаем туда конфорки. В контейнер засыпаем 90-граммовый пакетик лимонной кислоты и заливаем 1 литром кипятка. Конфорки должны быть полностью накрыты водой.
Наблюдаем, как процесс пошел. Видим пузырьки, немного помешиваем раствор, в котором конфорки.
Лимонная кислота поможет очистить конфорки от ржавчины, однако для борьбы с нагаром понадобится уже нашатырный спирт. Нужно добавить в контейнер около 20 мл нашатырного спирта и в обязательном порядке закрыть его крышкой. Контейнер так оставляем на несколько часов или даже на ночь.
Будьте внимательны: вдыхание паров аммиака может вызвать очень серьезные проблемы со здоровьем. При проведении процедуры будьте предельно аккуратны и осторожны.
Проверяем результат
У автора видео горелки в закрытом крышкой контейнере остались на всю ночь. Ржавчина ушла почти полностью.
Очищаем конфорки щеткой
Выливаем старую воду, поливаем конфорки средством для мытья посуды и наливаем туда новую горячую воду. Нужно, чтобы конфорки еще какое-то время постояли и в таком растворе.
Когда вода остыла, остатки жира смываем щеткой. Потом промываем, протираем и можно устанавливать на плиту.
Смотрите видео, как почистить конфорки от жировых отложений и нагара:
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YouTube-канал Lovisovet
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