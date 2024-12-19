Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способ

Чтобы узнать, как чистить конфорки газовой плиты, чтобы отмыть их от жира и нагара, можно попробовать способ с вымачиванием горелок в растворе.

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Чем очистить чугунную конфорку от застарелых жира, нагара и других отложений / Скриншот YouTube

Газовой плитой мы пользуемся практически каждый день, поэтому мыть приходится ее регулярно. И если саму плиту моют чаще, то конфоркам может уделяться меньшее внимание, тогда как на них скапливается много жира и нагара. Со временем возникает проблема, как очистить чугунные конфорки. Мы расскажем вам об одном из способов.

Автор YouTube-канала Lovisovet показал, как отмыть конфорки от нагара, чтобы они снова стали чистыми.

Как очистить чугунные конфорки газовой плиты

Помещаем конфорки в раствор

Для начала надеваем резиновые перчатки. Далее берем небольшой пластмассовый контейнер и помещаем туда конфорки. В контейнер засыпаем 90-граммовый пакетик лимонной кислоты и заливаем 1 литром кипятка. Конфорки должны быть полностью накрыты водой.

Наблюдаем, как процесс пошел. Видим пузырьки, немного помешиваем раствор, в котором конфорки.

Лимонная кислота поможет очистить конфорки от ржавчины, однако для борьбы с нагаром понадобится уже нашатырный спирт. Нужно добавить в контейнер около 20 мл нашатырного спирта и в обязательном порядке закрыть его крышкой. Контейнер так оставляем на несколько часов или даже на ночь.

Будьте внимательны: вдыхание паров аммиака может вызвать очень серьезные проблемы со здоровьем. При проведении процедуры будьте предельно аккуратны и осторожны.

Проверяем результат

У автора видео горелки в закрытом крышкой контейнере остались на всю ночь. Ржавчина ушла почти полностью.

Очищаем конфорки щеткой

Выливаем старую воду, поливаем конфорки средством для мытья посуды и наливаем туда новую горячую воду. Нужно, чтобы конфорки еще какое-то время постояли и в таком растворе.

Когда вода остыла, остатки жира смываем щеткой. Потом промываем, протираем и можно устанавливать на плиту.

Смотрите видео, как почистить конфорки от жировых отложений и нагара:

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YouTube-канал Lovisovet Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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