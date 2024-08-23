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Как отмыть конфорки от жира: быстрый и эффективный способ

Андрей Ганчук
23 августа 2024, 17:18
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Вы узнаете, чем лучше чистить конфорки газовой плиты, когда попробуете применить на практике способ с содой, перекисью водорода и средством для мытья посуды.
конфорки
Как мыть чугунные конфорки, чтобы отчистить их от застарелого жира / Скриншот YouTube

Газовой или электрической плитой на кухне мы пользуемся практически каждый день. Плита очень быстро загрязняется, и если вовремя ее не помыть, отмывать все придется непросто. В таких случаях возникает вопрос, как отмыть конфорки в домашних условиях. Есть простой способ, как это сделать без проблем.

Автор YouTube-канала Шебби-Шик показал, как отмыть конфорки при помощи средства, которое можно сделать из того, что есть на кухне каждой хозяйки.

Как очистить конфорки газовой плиты от нагара

Поместите комфорки в кипяток с лимонной кислотой

Нужно взять тазик и погрузить туда конфорки вместе с запчастями. Добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить водой. Нужно оставить конфорки в воде на некоторое время.

Делаем раствор для очистки конфорок

Нужно смешать 2 столовые ложки соды, 1 столовую ложку перекиси водорода и 1 чайную ложку средства для мытья посуды.

Чистим конфорки

После этого берем зубную щетку, наносим на нее раствор и чистим конфорки. Весь жир и нагар должен хорошо отмыться.

Смотрите видео, как отмыть конфорки газовой плиты от жира и других отложений:

Что такое Шебби-Шик?

Шебби-Шик – канал на YouTube, который посвящен ландшафтному дизайну, дизайну интерьера, рукоделию, украшению дома и дачного участка. У канала более 290 млн просмотров, указано в описании.

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