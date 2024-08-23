Как отмыть конфорки от жира: быстрый и эффективный способ

Газовой или электрической плитой на кухне мы пользуемся практически каждый день. Плита очень быстро загрязняется, и если вовремя ее не помыть, отмывать все придется непросто. В таких случаях возникает вопрос, как отмыть конфорки в домашних условиях. Есть простой способ, как это сделать без проблем.
Автор YouTube-канала Шебби-Шик показал, как отмыть конфорки при помощи средства, которое можно сделать из того, что есть на кухне каждой хозяйки.
Как очистить конфорки газовой плиты от нагара
Поместите комфорки в кипяток с лимонной кислотой
Нужно взять тазик и погрузить туда конфорки вместе с запчастями. Добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить водой. Нужно оставить конфорки в воде на некоторое время.
Делаем раствор для очистки конфорок
Нужно смешать 2 столовые ложки соды, 1 столовую ложку перекиси водорода и 1 чайную ложку средства для мытья посуды.
Чистим конфорки
После этого берем зубную щетку, наносим на нее раствор и чистим конфорки. Весь жир и нагар должен хорошо отмыться.
Смотрите видео, как отмыть конфорки газовой плиты от жира и других отложений:
Что такое Шебби-Шик?
Шебби-Шик – канал на YouTube, который посвящен ландшафтному дизайну, дизайну интерьера, рукоделию, украшению дома и дачного участка. У канала более 290 млн просмотров, указано в описании.
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