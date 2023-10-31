Будет сиять и решетка: чем очистить конфорки газовой плиты

Каждый, кто хоть раз готовил на газовой плите, знает, что с конфорками можно иметь дело с разной степенью сложности. Удалять жир и грязь иногда кажется тяжелой задачей, но игнорирование уборки может привести к серьезным проблемам и даже поломке устройства.
На счастье, существуют простые способы сделать этот процесс менее утомительным и более эффективным.
Начните с решеток
Решетки часто становятся жертвами попадания жира и грязи. Чтобы справиться с этой проблемой, поместите их в раковину или таз с кипятком. Горячая вода, смешанная с содой, прекрасно справится с размягчением и удалением скопившихся жировых отложений.
Осторожно с конфорками
Конфорки требуют особого внимания. Не рекомендуется чистить их содой или порошком, так как это может повредить состояние поверхности. Опытные хозяйки советуют снимать с конфорок крышки и пропаривать их на водяной бане. Этот метод поможет избавиться даже от самых сложных загрязнений.
Для этого вам понадобится большая кастрюля, вода, жидкость для мытья посуды и огонь. Смешайте все в кастрюле и дайте воде закипеть. Поместите крышки конфорок в получившуюся жидкость и дайте им пропариться. После этого остатки загрязнений можно будет легко удалить с помощью простой губки.
Поможет хозяйственное мыло
Если нет возможности использовать водяную баню, можно замочить крышки конфорок в водном растворе из хозяйственного мыла. Предметы следует оставить в жидкости на полчаса, а потом тщательно протереть полотенцем или губкой.
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