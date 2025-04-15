Как отмыть плиту от застарелого жира: быстрый способ, который порадует хозяек

Вы узнаете, как избавиться от липкого жира на плите, если попробуете способ, для которого не понадобится даже бытовой химии или дорогих средств.

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Как удалить старый пригоревший жир с плиты без особых сложностей / Скриншот YouTube

Что вы узнаете из материала:

Газовую плиту отмыть очень просто

Понадобятся лишь сода, моющее средство и уксусная эссенция

Плита ежедневно используется для разогрева пищи или приготовления блюд, и она очень быстро загрязняется. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно. В таких случаях возникает вопрос, как удалить стойкий пригоревший жир с плиты. Мы расскажем о способе, который нашли для вас на просторах Сети.

Автор YouTube-канала Ma Di показала, как можно без легко и просто отмыть газовую плиту средствами, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Как избавиться от пригоревшего жира на плите

Кипятим воду

В начале ставим чайник на огонь и доводим воду до кипения. Снимаем чайник, решетку и выкручиваем конфорки.

Влажной губкой собираем мусор на плите.

Заливаем плиту водой

Насыпаем на плиту пищевую соду. Сверху поливаем ее горячей водой.

Оставляем так постоять на время, пока вода, которая налита на плиту, не остынет.

Смываем все губкой.

Моем крышку от газовой плиты

На саму плиту насыпаем 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку моющего средства, и примерно столько же наливаем уксуса эссенции. Ждем шипения, перемешиваем ложкой, и этот раствор наносим на крышку плиты.

В конце все смываем.

Что делать с крышками от конфорок

Пока плита моется, крышки для конфорок можно просто замочить в воде с содой, а потом промыть.

Смотрите видео, как можно просто и без проблем отмыть газовую плиту:

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Что такое Ma Di? Ma Di – YouTube-канал из Казахстана, город Алматы. Тематика: актуальные видео из жизни алматинцев, а также рецепты простых и вкусных блюд. У канала более 36 млн просмотров, указано в описании.

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