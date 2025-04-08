Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знают

Что узнаете из материала:
- Решетку кухонной плиты можно отчистить без особого труда
- Решетку нужно на 1-2 дня замочить в аммиаке и плотных пакетах
Многие моют кухонную плиту и конфорки, но регулярно забывают чистить решетку. Кажется, что она настолько покрылась жиром и нагаром, что ее уже и не очистишь. У некоторых даже возникает вопрос, как можно очистить чугунные решетки на газовой плите. Мы расскажем вам об одном из интересных способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как почистить решетку от газовой плиты и поделилась подробностями своего способа.
Как отмыть очень грязную решетку газовой плиты
Понадобятся аммиак и два пакета
Нужно приобрести в магазине мусорные пакеты и взять из них две штуки. Пакеты должны быть объема, который позволяет положить в них решетку.
Также в аптеке нужно заранее купить 50 мл аммиака.
Упаковываем решетку в пакеты
Кладем сковороду в пакеты и заливаем аммиаком. Плотно завязываем пакет, делаем все либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении.
Трясем и переворачиваем пакет, чтобы аммиак равномерно распределился по решетке внутри пакета. Оставляем пакет в труднодоступном для детей и животных месте.
Пакет должен постоять 1-2 дня. Если жира много, то лучше два дня.
Чистим решетку
Спустя время можно достать решетку и посмотреть, как легко очищается весь жир. Дочищать решетку следует металлической губкой, можно с моющим средством.
После очистки нужно хорошо промыть решетку проточной водой.
В результате она должна стать такой же чистой, как и у автора видео.
Смотрите видео, как хорошо почистить чугунную решетку от кухонной плиты:
Другие новости:
- Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями
- Решетка для гриля засияет от 1 таблетки: как ее очистить быстро и без мучений
- Невероятно простой метод: как очистить решетку газовой плиты содой
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред