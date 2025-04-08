Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знают

Вы узнаете, как очистить застарелый жир с решетки, когда попробуете на практике способ с аммиаком и двумя пакетами для мусора.

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Как быстро почистить решетку на газовой плите, чтобы она стала, как новая / Скриншот YouTube

Что узнаете из материала:

Решетку кухонной плиты можно отчистить без особого труда

Решетку нужно на 1-2 дня замочить в аммиаке и плотных пакетах

Многие моют кухонную плиту и конфорки, но регулярно забывают чистить решетку. Кажется, что она настолько покрылась жиром и нагаром, что ее уже и не очистишь. У некоторых даже возникает вопрос, как можно очистить чугунные решетки на газовой плите. Мы расскажем вам об одном из интересных способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как почистить решетку от газовой плиты и поделилась подробностями своего способа.

Как отмыть очень грязную решетку газовой плиты

Понадобятся аммиак и два пакета

Нужно приобрести в магазине мусорные пакеты и взять из них две штуки. Пакеты должны быть объема, который позволяет положить в них решетку.

Также в аптеке нужно заранее купить 50 мл аммиака.

Упаковываем решетку в пакеты

Кладем сковороду в пакеты и заливаем аммиаком. Плотно завязываем пакет, делаем все либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении.

Трясем и переворачиваем пакет, чтобы аммиак равномерно распределился по решетке внутри пакета. Оставляем пакет в труднодоступном для детей и животных месте.

Пакет должен постоять 1-2 дня. Если жира много, то лучше два дня.

Чистим решетку

Спустя время можно достать решетку и посмотреть, как легко очищается весь жир. Дочищать решетку следует металлической губкой, можно с моющим средством.

После очистки нужно хорошо промыть решетку проточной водой.

В результате она должна стать такой же чистой, как и у автора видео.

Смотрите видео, как хорошо почистить чугунную решетку от кухонной плиты:

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