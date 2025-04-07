Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Что интересного в материале:
- Как отмыть грязные кухонные шкафы без химии
- Как хорошо отмыть труднодоступные места в шкафах
Каждая хозяйка прекрасно знает, как тяжело отмывать кухонные шкафы. На них быстро образуются пыль, жир и грязь, после чего возникает проблема, как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях. Мы расскажем об одном из хороших способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома показала на своем примере, как можно хорошо отмыть шкафы на кухне.
Как отмыть кухонную мебель от жирного налета
Понадобятся перчатки, вода, губка и моющее средство
Нужно нагреть воду на плите в кастрюле до 60-70 градусов. Следует действовать аккуратно и работать в перчатках. Будьте внимательны, вода должна быть не слишком горячей, чтобы не обжечься, и можно было с ней работать.
Далее следует окунуть губку в воду и нанести на нее средство.
Моем кухонные шкафы
После этого пеной намыливаем шкафы. Ждем 5 минут, смачиваем губку в горячей воде и отмываем жир.
Когда губка становится слишком жирной, ее нужно хорошенько промыть под горячей водой из крана при помощи средства для духовок.
В труднодоступных местах необходимо пройтись, к примеру, пластиковой картой или щеткой.
Места на шкафах, где жир не отмывается, нужно повторно намылить, оставить на некоторое время, и снова чистить.
Завершаем чистку шкафов
В конце нужно несколько раз помыть шкаф влажной и чистой тканью, чтобы смыть пену от чистящего средства.
Обычным полотенцем вытираем шкафы насухо.
Так можно отмыть даже очень грязную и запущенную кухню.
Смотрите видео, как отмыть кухонные шкафы от жира и загрязнений:
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Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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