Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Вы узнаете, как удалить жировой налет и грязь с деревянной кухни, когда попробуете очень простой способ, для которого не потребуется каких-либо дорогих средств.

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Как очистить липкие дверцы шкафов от старого жира и грязи / Скриншот Главред

Что интересного в материале:

Как отмыть грязные кухонные шкафы без химии

Как хорошо отмыть труднодоступные места в шкафах

Каждая хозяйка прекрасно знает, как тяжело отмывать кухонные шкафы. На них быстро образуются пыль, жир и грязь, после чего возникает проблема, как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях. Мы расскажем об одном из хороших способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала на своем примере, как можно хорошо отмыть шкафы на кухне.

Как отмыть кухонную мебель от жирного налета

Понадобятся перчатки, вода, губка и моющее средство

Нужно нагреть воду на плите в кастрюле до 60-70 градусов. Следует действовать аккуратно и работать в перчатках. Будьте внимательны, вода должна быть не слишком горячей, чтобы не обжечься, и можно было с ней работать.

Далее следует окунуть губку в воду и нанести на нее средство.

Моем кухонные шкафы

После этого пеной намыливаем шкафы. Ждем 5 минут, смачиваем губку в горячей воде и отмываем жир.

Когда губка становится слишком жирной, ее нужно хорошенько промыть под горячей водой из крана при помощи средства для духовок.

В труднодоступных местах необходимо пройтись, к примеру, пластиковой картой или щеткой.

Места на шкафах, где жир не отмывается, нужно повторно намылить, оставить на некоторое время, и снова чистить.

Завершаем чистку шкафов

В конце нужно несколько раз помыть шкаф влажной и чистой тканью, чтобы смыть пену от чистящего средства.

Обычным полотенцем вытираем шкафы насухо.

Так можно отмыть даже очень грязную и запущенную кухню.

Смотрите видео, как отмыть кухонные шкафы от жира и загрязнений:

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Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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