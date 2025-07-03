Стали звездами Украины: 6 детей, которые прославились ролями в кино

Анна Кошмал, Ефросинья Мельник, Анна Тринчер, Евгений Лебедин, Александр Горошков, Алиса Лукшина и Константин Чернокрылюк - эти имена знаменитых актеров и актрис в Украине. А ведь прославились они еще во времена, когда были совсем детьми.
1+1 рассказывает о том, кем стали звездные и талантливые дети и чем они занимаются сейчас.
Ефросинья Мельник
Зрители до сих пор помнят под псевдонимом Фроси, когда девочка в 3 года только начинала свою карьеру. Сейчас Ефросинье 11 лет, но за плечами юной актрисы уже несколько ролей в популярных украинских проектах. Сейчас он продолжает учиться и сниматься в новых проектах. Ее роли можно вспомнить из сериалов: "Круг заблуждения", "Ловец снов".
Евгений Лебедин
Этот актер начал свою актерскую карьеру в 4 года. Сейчас Евгению 17 лет и за его плечами уже более трех десятков ролей в фильмах и сериалах. Впрочем актер не очень любит публичность.
Анна Тринчер
Анна Тринчер - известная в Украине певица. Начинала свою карьеру с еще школьницей. Она сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа".
Анна Кошмал
Актриса Анна Кошмал прославилась благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты" и стала узнаваемой в один момент. Сегодня Анна Кошмал снимается в разных фильмах, а также много играет в театре. Кроме того, она воспитывает двоих детей - мальчика и девочку.
Константин Чернокрылюк
Константин Чернокрылюк и Анна Полищук, которые сыграли внуков Бутько и Ковалевых Вику и Никиту, впервые появились в пятом сезоне, когда зрителям показали подросших детей Маши и Максима Ковалевых.
Артист продолжает заниматься своей карьерой в киноиндустрии, участвуя в рекламных кампаниях, телевизионных проектах, сериалах и фильмах различных жанров, включая документальное и художественное кино. Помимо актерской деятельности, ему нравится заниматься айкидо, современными танцами и изучением иностранных языков.
Алиса Лукшина
Алиса Лукшина еще с детства в киноиндустрии и с тех пор имеет поразительный перечень проектов. За ее плечами — 23 главные роли в сериалах и в целом участие более чем в 50 кино- и телепроектах. В настоящее время Алиса живет в Японии, где продолжает актерскую карьеру, а также занимается моделингом.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.
А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.
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