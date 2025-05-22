Взрослые люди: как выглядят двойняшки из сериала "Сваты"

Вика и Никита из "Сватов" изменились и превратились во взрослых людей.

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Как сейчас выглядят Вика и Никита из "Сватов" / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как изменились Вика и Никита из "Сватов"

Чем занимаются Вика и Никита из "Сватов"

Сериал "Сваты" когда-то траслировался по украинскому ТВ и был одним из любимых для украинских зрителей. Сюжет был закручен вокруг взаимоотношений двух семей - их приключений, посиделок, ссор и примирений.

Часть российских актеров решила поддержать террориста-Путина и его военное вторжение России в Украину, несмотря на то, что сериал снимался в Украине. Сериал был удачным и многие продолжали следить за судьбой украинских актеров.

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Вика и Никита из "Сватов" / Скриншот

И если взрослые артисты практически не поменялись, до дети-актеры выросли и стали совершенно взрослыми людьми.

Константин Чернокрылюк и Анна Полищук, которые сыграли внуков Бутько и Ковалевых Вику и Никиту, впервые появились в пятом сезоне, когда зрителям показали подросших детей Маши и Максима Ковалевых.

На момент съемок сериала Чернокрылюк и Полищук были совсем детьми. Сегодня Константину 21 год, а Анне уже 22. Внешне они существенно преобразились, но в них можно узнать тех Вику и Никиту.

Анна Полищук

В своих социальных сетях Анна говорила, что она не очень любит фотографироваться и поэтому мало ведет социальные сети. Она рассказывала, что в детстве ходила в театральную студию и на одно из выступлений пришел кастинг-директор "Квартала". Среди несколько сотен претенденток выбрали ее.

Как выглядит Вика из "Сватов" / Фото Instagram/anpolishchyk

Как выглядит Вика из "Сватов" / Фото Instagram/anpolishchyk

Как выглядит Вика из "Сватов" / Фото Instagram/anpolishchyk

Константин Чернокрылюк

Артист продолжает заниматься своей карьерой в киноиндустрии, участвуя в рекламных кампаниях, телевизионных проектах, сериалах и фильмах различных жанров, включая документальное и художественное кино. Помимо актерской деятельности, ему нравится заниматься айкидо, современными танцами и изучением иностранных языков.

Как изменился Никита из "Сватов " / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Как изменился Никита из "Сватов " / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Как изменился Никита из "Сватов " / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.

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Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

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