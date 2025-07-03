Как легко заточить терку в домашних условиях за считанные минуты - лайфхак

Большинство людей даже не догадывается, что заточить терку дома более чем реально.

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Как наточить терку фольгой / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как можно дома наточить терку

Для чего тереть фольгу о зубцы терки

Часто после нескольких месяцев пользования теркой ее зубчики становятся тупыми и попытка натереть даже что-то мягкое становится настоящим испытанием. Однако не обязательно сразу идти в магазин за новой теркой.

Главред узнал, как идеально заточить терку в домашних условиях с помощью обычной фольги и ножа. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

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Для начала нужно взять фольгу, оторвать небольшой прямоугольник и свернуть его в комок. Далее им нужно хорошо натереть каждую из сторон терки против зубчиков.

"Далее берем нож и поднимаем зубчики, которые вдавились внутрь. Терка будет идеально острой", - рассказала блогерша.

Смотрите видео, как дома наточить терку:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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