Как легко заточить терку в домашних условиях за считанные минуты - лайфхак

Вы узнаете:
- Как можно дома наточить терку
- Для чего тереть фольгу о зубцы терки
Часто после нескольких месяцев пользования теркой ее зубчики становятся тупыми и попытка натереть даже что-то мягкое становится настоящим испытанием. Однако не обязательно сразу идти в магазин за новой теркой.
Главред узнал, как идеально заточить терку в домашних условиях с помощью обычной фольги и ножа. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Для начала нужно взять фольгу, оторвать небольшой прямоугольник и свернуть его в комок. Далее им нужно хорошо натереть каждую из сторон терки против зубчиков.
"Далее берем нож и поднимаем зубчики, которые вдавились внутрь. Терка будет идеально острой", - рассказала блогерша.
Смотрите видео, как дома наточить терку:
@sizovasofiaa Как заточить терку в домашних условиях? #лайфхак#лайфхаки#идея#полезно#терка#кухня♬ оригинальный звук - Sonya
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
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