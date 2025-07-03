Как удалить известковый налет и ржавчину из унитаза: простой и эффективный способ

Что интересного в материале:
- Если унитаз не сильно запущенный, его легко можно отмыть простым средством
- Понадобятся кальцинированная сода и уксус
Каждая хозяйка знает, что за чистотой унитаза нужно тщательно следить. И если пропустить всего несколько уборок, он сильно загрязнится. В такой ситуации возникает проблема, чем очистить унитаз внутри от известкового налета или даже ржавчины. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.
Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала, как очистить унитаз при помощи кальцинированной соды и уксуса, чтобы он снова стал белоснежным.
Как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета
Откачиваем воду из колена унитаза
Для начала надо осушить колено унитаза. Чтобы это сделать, берем пластиковую бутылку и выгребаем оттуда воду.
Понадобится кальцинированная сода
После этого надеваем перчатки и насыпаем около 100-150 грамм кальцинированной соды в унитаз. Примерно столько, как показано в видео, и потереть губкой.
Оставляем так постоять на 20-30 минут
Чтобы очистить загрязнения, нужно дать ему время на реакцию.
Наносим уксус на унитаз
Дальше берем 9% уксус и наносим его на унитаз, растирая губкой уксус вместе с кальцинированной содой.
Смотрим результат
Все чистим, смываем, и смотрим результат. Унитаз должен стать чистым.
Смотрите видео, как быстро и просто отмыть унитаз от налета:
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Кто такая Elena Matveeva?
Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.
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