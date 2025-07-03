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Как удалить известковый налет и ржавчину из унитаза: простой и эффективный способ

Андрей Ганчук
3 июля 2025, 15:24
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Если вы не знаете, как очистить унитаз от желтизны, налета и других пятен – можете попробовать на практике этот интересный способ.
Унитаз
Чем отмыть мочевой камень в унитазе и другой налет / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Если унитаз не сильно запущенный, его легко можно отмыть простым средством
  • Понадобятся кальцинированная сода и уксус

Каждая хозяйка знает, что за чистотой унитаза нужно тщательно следить. И если пропустить всего несколько уборок, он сильно загрязнится. В такой ситуации возникает проблема, чем очистить унитаз внутри от известкового налета или даже ржавчины. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала, как очистить унитаз при помощи кальцинированной соды и уксуса, чтобы он снова стал белоснежным.

видео дня

Как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета

Откачиваем воду из колена унитаза

Для начала надо осушить колено унитаза. Чтобы это сделать, берем пластиковую бутылку и выгребаем оттуда воду.

Понадобится кальцинированная сода

После этого надеваем перчатки и насыпаем около 100-150 грамм кальцинированной соды в унитаз. Примерно столько, как показано в видео, и потереть губкой.

Оставляем так постоять на 20-30 минут

Чтобы очистить загрязнения, нужно дать ему время на реакцию.

Наносим уксус на унитаз

Дальше берем 9% уксус и наносим его на унитаз, растирая губкой уксус вместе с кальцинированной содой.

Смотрим результат

Все чистим, смываем, и смотрим результат. Унитаз должен стать чистым.

Смотрите видео, как быстро и просто отмыть унитаз от налета:

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Кто такая Elena Matveeva?

Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.

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